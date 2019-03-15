Сульшер на счастливом «Камп Ноу», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграют трижды за 2 недели. Главное из жеребьевки ЛЧ
Стали известны четвертьфинальные пары, а также полуфинальные расклады Лиги чемпионов-2018/19.
• В первом полуфинале победитель пары «Аякс» – «Ювентус» попадет на лучшую команду из пары «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Второй полуфинал: «МЮ» – «Барселона» против «Ливерпуль» – «Порту».
• Четвертьфиналы пройдут 9/10 и 16/17 апреля, полуфиналы – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
• Финал пройдет 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Номинальным хозяином будет кто-то из команд: «Аякс», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити».
«Аякс» – «Ювентус»
• Пара из нашего детства. Многие помнят сражение в финале Лиги чемпионов-1995/96, итальянцы тогда выиграли по пенальти после 1:1 по итогам 120 минут. Они встретились и на следующий год, но в полуфинале, и тогда все закончилось для голландцев еще более неудачно: 1:2 и 1:4. В последние 15 лет было четыре скучноватых матча между ними в ЛЧ и ЛЕ, где «Юве» выиграл три из них.
• В последних четырех матчах против «Аякса» Криштиану Роналду наколотил семь голов. Забивал в каждой из этих игр. Больше доставалось только «Юве» и «Баварии» (по десять).
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
• В последнее время «шпоры» играют крайне неудачно против «Сити»: ноль побед в пяти матчах, четыре поражения, половина из которых – разгромные. В нынешнем сезоне обошлось только 0:1 на «Уэмбли».
• Любопытно, что за 11 дней эти команды сыграют аж трижды. Два раза в ЛЧ, еще раз – в чемпионате через несколько дней после ответной игры.
• Между тем, опасность для «Сити»: клуб в своей истории уступил четырежды английским командам в еврокубках: «Челси» в 1971 (полуфиналы – 0:1 и 0:1) и «Ливерпулю» в 2018-м (четвертьфиналы – 0:3 и 1:2).
«МЮ» – «Барселона»
• Классика Лиги чемпионов. Помнятся удивительные 3:3 дважды в ЛЧ-1998/99, но у всех на уме, конечно же, финалы. Из раннего – решающий матч в Кубке Кубков-1990/91, где «МЮ» выиграл 2:1, из более позднего – поражения англичан 0:2 и 1:3 в финалах-2009 и -2011.
• Лео Месси обожает забивать англичанам в ЛЧ: аж 22 гола на его счету. Никто больше так часто не обижал английские клубы. Кстати и в финалах против «МЮ» Месси также забил оба раза.
• Поля Погба СМИ не раз отправляли в «Барселону» из «МЮ». Трансфер так и не состоялся, но, вероятно, еще возможен. Еще один небольшой штрих к противостоянию.
• Оле-Гуннар Сульшер с удовольствием вернется на «Камп Ноу». Это же он забил самый удивительный гол в истории ЛЧ – победный в том самом финале-99, когда «МЮ» сделал 2:1 из 0:1 с «Баварией», забив оба гола в компенсированное время.
«Ливерпуль» – «Порту»
• Португальцы с содроганием вспоминают плей-офф прошлой Лиги чемпионов: жестокие домашние 0:5 от «Ливерпуля» в 1/8 финала. Это вообще самое крупное домашнее поражение клуба из Порту в еврокубках. В ответке удалось сыграть на 0:0 на «Энфилде» – не пропустить на этом стадионе от нынешней команды Юргена Клоппа удается немногим. Впрочем, матч ей был не так уж важен.
• Тоскливая статистика для «Порту» еще и в том, что только португальцы, да словенский «Марибор» не забивали «Ливерпулю» Клоппа в Лиге чемпионов.
• Мохамед Салах забивает не столь часто, как в прошлом сезоне, зато на первый план теперь выдвинулся сенегалец Садио Мане – у него 10 голов в 10 последних матчах за «Ливерпуль». Лидер атак «Порту» – тоже африканец, это Мусса Марега из Мали, который в прошлом сезоне забил 24 гола. В этом – пока 15 во всех турнирах.