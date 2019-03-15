Сульшер на счастливом «Камп Ноу», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграют трижды за 2 недели. Главное из жеребьевки ЛЧ

«МЮ» – «Барселона»

• Классика Лиги чемпионов. Помнятся удивительные 3:3 дважды в ЛЧ-1998/99, но у всех на уме, конечно же, финалы. Из раннего – решающий матч в Кубке Кубков-1990/91, где «МЮ» выиграл 2:1, из более позднего – поражения англичан 0:2 и 1:3 в финалах-2009 и -2011.



• Лео Месси обожает забивать англичанам в ЛЧ: аж 22 гола на его счету. Никто больше так часто не обижал английские клубы. Кстати и в финалах против «МЮ» Месси также забил оба раза.



• Поля Погба СМИ не раз отправляли в «Барселону» из «МЮ». Трансфер так и не состоялся, но, вероятно, еще возможен. Еще один небольшой штрих к противостоянию.



• Оле-Гуннар Сульшер с удовольствием вернется на «Камп Ноу». Это же он забил самый удивительный гол в истории ЛЧ – победный в том самом финале-99, когда «МЮ» сделал 2:1 из 0:1 с «Баварией», забив оба гола в компенсированное время.