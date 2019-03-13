Что еще успел Криш помимо трех голов «Атлетико». Это тоже запомнят навсегда
Обычный лигочемпионский вечер: Роналду выходит играть за свой клуб в плей-офф, жутко огорчает соперника и собирает овации, которые ему никогда не надоедят. Но минувший вечер по спектру эмоций был особым. Пунктов сразу несколько.
Забил три гола, ну, это понятно
Хет-трик, не в первый уже раз 3:0 над «Атлетико», вы все это знаете. В итоге мадридский клуб с позором изгнан из ЛЧ, «Ювентус» же несется дальше, причем становится едва ли не главным фаворитом турнира. Впрочем, сеньор Гвардиола из «Ман 7ити» после вчерашнего избиения немцев точно бы поспорил.
По статистике сделал меньше, чем в Мадриде. И герой!
«У него было три момента, и он забил три гола», – пожаловался Антуан Гризманн. Французу вообще не везет на противостояния с Роналду, если вспоминать матчи «Реала» и «Атлетико» и даже финал Евро-2016, но это другая история. От истины Гризманн был недалек: все три удара португальца в створ обернулись голами. Кстати, матч по статсу для него не самый крутой: всего пять ударов, но в Мадриде было семь, пять обводок, но в Мадриде было семь, ключевых пасов не раздал вообще, а на «Ванде» было два. И так далее.
Только над всеми этими цифрами Криш посмеялся, трижды запустив мяч в сетку.
Спародировал празднование Симеоне
Тренер «Атлетико» в первой игре при счете 2:0 энергично тряс себя за гениталии, за что ему чуть не влепили дисквалификацию. Но Симеоне отделался штрафом в 20 тысяч евро и извинениями.
Криштиану ответил тем же после финального свистка. И об этом в следующие дни вы будете слышать не меньше, чем о его хет-трике.
Довел до слез любимую девушку
Самый трогательный момент был после реализованного Криштиану пенальти. Счет стал 3:0, осталось продержаться всего несколько минут, а на трибунах плакала Джорджина Родригес. Вытирала слезы нервов и радости, но вскоре успокоилась и улыбнулась, а после игры посвятила очень душевный пост португальцу. Если твоя девушка плачет от радости из-за твоих успехов – жизнь уже прожита не зря. Но в такой момент все же лучше находиться на футбольном поле.
Свел с ума Патриса Эвра
Эвра вообще большой оригинал по части дурачеств в инстаграме и тут также не упустил момент. Он снял себя во время исполнения Роналду решающего пенальти. Этот пост только за первый час набрал 300 тысяч просмотров.
Заставил Георгия Черданцева поменять мнение
Между прочим, сделать это практически так же сложно, как и положить три в матче Лиги чемпионов, но счастливый человек Криштиану об этом не знает. Итак, после поражения «Ювентуса» в Мадриде мы услышали, что:
Но исчерпавшая себя команда не захотела заканчивать эпоху и грохнула «Атлетико» 3:0. Георгий?
Укрепил во мнении, что нынешний плей-офф ЛЧ – самый невероятный из всех
В прошлом году мы удивлялись, что творили «Ювентус» и «Рома», когда те отчаянно сражались с «Реалом» и «Барселоной». Но в этот раз безумные камбэки появились уже на стадии 1/8 финала.
«Реал» обыграл «Аякс» 2:1 в гостях. Действующий чемпион вроде бы решил все вопросы с командой, которая не первая даже в Эредивизии. А потом хлоп, и 1:4 дома. Позорище на годы вперед.
«ПСЖ» без вопросов победил «МЮ» 2:0 в гостях. Один из главных претендентов на титул в ЛЧ комфортно принимал манкунианцев, а получил 1:3 и был выброшен со свистом.
«Атлетико» со своей бетонной обороной передавил «Ювентус» дома. 2:0 – почти приговор, но три гола Роналду все перевернули: испанцы вылетели, итальянцы мчат к трофею дальше.
Кстати, в нынешнем сезоне состоялись еще не все матчи 1/8 финала. «Лион», как насчет того, чтобы позажигать на «Камп Ноу»?