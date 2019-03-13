Что еще успел Криш помимо трех голов «Атлетико». Это тоже запомнят навсегда

Обычный лигочемпионский вечер: Роналду выходит играть за свой клуб в плей-офф, жутко огорчает соперника и собирает овации, которые ему никогда не надоедят. Но минувший вечер по спектру эмоций был особым. Пунктов сразу несколько.

Забил три гола, ну, это понятно

Хет-трик, не в первый уже раз 3:0 над «Атлетико», вы все это знаете. В итоге мадридский клуб с позором изгнан из ЛЧ, «Ювентус» же несется дальше, причем становится едва ли не главным фаворитом турнира. Впрочем, сеньор Гвардиола из «Ман 7ити» после вчерашнего избиения немцев точно бы поспорил.

По статистике сделал меньше, чем в Мадриде. И герой!

«У него было три момента, и он забил три гола», – пожаловался Антуан Гризманн. Французу вообще не везет на противостояния с Роналду, если вспоминать матчи «Реала» и «Атлетико» и даже финал Евро-2016, но это другая история. От истины Гризманн был недалек: все три удара португальца в створ обернулись голами. Кстати, матч по статсу для него не самый крутой: всего пять ударов, но в Мадриде было семь, пять обводок, но в Мадриде было семь, ключевых пасов не раздал вообще, а на «Ванде» было два. И так далее.

Только над всеми этими цифрами Криш посмеялся, трижды запустив мяч в сетку.

Спародировал празднование Симеоне

Тренер «Атлетико» в первой игре при счете 2:0 энергично тряс себя за гениталии, за что ему чуть не влепили дисквалификацию. Но Симеоне отделался штрафом в 20 тысяч евро и извинениями.

Криштиану ответил тем же после финального свистка. И об этом в следующие дни вы будете слышать не меньше, чем о его хет-трике.