Роналду идеален для плей-офф ЛЧ. Он забивает всем суперклубам

1/2 в ЛЧ-2011/12, два гола «Баварии»



До этого матча Криштиану организовал дубли в ворота ЦСКА (1/8) и АПОЭЛа (1/4), не изменил себе и в полуфинале. «Реал» проиграл 1:2 в Мюнхене, но ранний дубль португальца за первые 14 минут перевернул интригу. «Бавария» забила, команды отгоняли 120 минут, а по пенальти выиграли немцы.



1/8 в ЛЧ-2012/13, два гола «МЮ»



Против бывшего клуба Роналду провел невыдающийся матч за «Реал» в Мадриде, хотя и забил, – 1:1 было маловато перед ответкой, но на «Олд Траффорд» испанцы выиграли 2:1, а решающий гол забил как раз Роналду. Дальше «Реал» прошел «Галатасарай», забив ему шесть мячей в двух матчах, половину из которых исполнил Криш.



1/2 в ЛЧ-2013/14, два гола «Баварии»



До этого Роналду поразвлекался в 1/8-й против «Шальке», отгрузив в двух играх по дублю, еще разок забил дортмундской «Боруссии» стадией позже. А в полуфинале забил дважды в Мюнхене, когда «Реал» неожиданно выиграл 4:0 у «Баварии».



1/2 в ЛЧ-2014/15, два гола «Ювентусу»



Криш традиционно размялся на «Шальке» в 1/8-й (правда, «Реал» чуть не вылетел, устроив дома цирк – 3:4 после гостевой победы 2:0). Там забил три гола, а «Юве» в полуфинале – два, по одному в каждой игре. Но не спасло, «Реал» проиграл 2:3 по сумме двух встреч.