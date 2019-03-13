Роналду идеален для плей-офф ЛЧ. Он забивает всем суперклубам
1/2 в ЛЧ-2011/12, два гола «Баварии»
До этого матча Криштиану организовал дубли в ворота ЦСКА (1/8) и АПОЭЛа (1/4), не изменил себе и в полуфинале. «Реал» проиграл 1:2 в Мюнхене, но ранний дубль португальца за первые 14 минут перевернул интригу. «Бавария» забила, команды отгоняли 120 минут, а по пенальти выиграли немцы.
1/8 в ЛЧ-2012/13, два гола «МЮ»
Против бывшего клуба Роналду провел невыдающийся матч за «Реал» в Мадриде, хотя и забил, – 1:1 было маловато перед ответкой, но на «Олд Траффорд» испанцы выиграли 2:1, а решающий гол забил как раз Роналду. Дальше «Реал» прошел «Галатасарай», забив ему шесть мячей в двух матчах, половину из которых исполнил Криш.
1/2 в ЛЧ-2013/14, два гола «Баварии»
До этого Роналду поразвлекался в 1/8-й против «Шальке», отгрузив в двух играх по дублю, еще разок забил дортмундской «Боруссии» стадией позже. А в полуфинале забил дважды в Мюнхене, когда «Реал» неожиданно выиграл 4:0 у «Баварии».
1/2 в ЛЧ-2014/15, два гола «Ювентусу»
Криш традиционно размялся на «Шальке» в 1/8-й (правда, «Реал» чуть не вылетел, устроив дома цирк – 3:4 после гостевой победы 2:0). Там забил три гола, а «Юве» в полуфинале – два, по одному в каждой игре. Но не спасло, «Реал» проиграл 2:3 по сумме двух встреч.
1/4 в ЛЧ-2015/16, три гола «Вольфсбургу»
По одному голу «Роме» в 1/8-й хватило, чтобы выбить итальянцев, а вот с немцами пришлось непросто: неожиданные 0:2 в гостях. Роналду решил вопрос в ответке, заколотив хет-трик, чего хватило для прохода в полуфинал.
ЛЧ-2016/17: пять «Баварии», три – «Атлетико»
Мюнхенцы снова натерпелись от Роналду: в четвертьфинале «Реал» прошел «Баварию» с общим счетом 6:3, и почти все мячи забил Криштиану. Он принес победу 2:1 в гостях своим дублем, а дома сделал хет-трик с учетом овертайма. В полуфинале не пощадил «Атлетико» (также хет-трик), а еще добавил дубль «Ювентусу» в финале.
ЛЧ-2017/18: по три «ПСЖ» и «Ювентусу»
«Реал» практически без нервов разобрался с парижанами, победив в обоих матчах, а в первом четвертьфинале побил 3:0 «Юве» – там Роналду исполнил дубль, в том числе еще забив через себя в падении. Тот самый пенальти на «Бернабеу», на который так обиделся Буффон, тоже реализовал португалец.
1/8 в ЛЧ-2018/19: три гола «Атлетико»
0:2 в Мадриде, казалось, стали для «Юве» настоящей катастрофой. Неизвестно, отыгрались бы они без Криштиану, но это мало кому интересно – Роналду отыграл своим дублем оба пропущенных мяча, а в концовке реализовал пенальти – 3:0.