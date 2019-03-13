Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»
Пока вы смотрели камбэк Роналду против «Атлетико», «Ман Сити» развлекался в игре против «Шальке», наколотив ему семь безответных голов. Тезисно, как произошел этот ужас, и что все это значит для клуба и страны:
• «Мы – абсолютные аутсайдеры, но у нас есть небольшой шанс», – твердил на предматчевой пресс-конференции Доменико Тедеско. Он рассказывал, какого вратаря поставит – выбор пал на Ральфа Фэрманна, а тот еще не знал, что через сутки сыграет самый горький матч в своей карьере.
Неясно, о каком шансе твердил Тедеско, но сезон у «Шальке» начался отвратительно, и он не улучшается. Команда плетется на 14 месте в Бундеслиге, располагаясь в четырех очках от зоны стыковых игр, последние четыре игры она проиграла, пропустив 14 мячей, а в чемпионате побеждала последний раз вообще два месяца назад. Теперь в пяти последних играх разница 4:21.
• Тем не менее, в «Шальке» верили как минимум три тысячи фанатов – именно столько людей приехало в Манчестер поддержать команду. Они были одинаково одеты и громко пели на весь город. После ужасного матча они растянули на своей трибуне шарфы. Ребята, помните простое выездное правило: если худшее в поездке это счет на табло, значит, поездка удалась. Пусть счет и ужасающий.
• «Шальке» воспитал Лероя Сане, а Лерой Сане уничтожил «Шальке». Был гол в Гельзенкирхене, а в Манчестере – аж 1+3 по «гол плюс пас». Кстати, четыре очка по этой системе за матч – рекорд нынешнего сезона в ЛЧ. Слышал, Криш? Не сравнится даже твой хет-трик «Ювентусу».
• 0:7 – крупнейшее поражение для немецкой команды в истории Лиги чемпионов, так что и здесь «Шальке-07», как его теперь называют в соцсетях, влип по полной программе. «Пожалуйста, скажите, что это дурной сон», – реплика из твиттера «Шальке» после седьмого гола. Нет, парни. Завтра у вас будет плохое утро.
• Играть «Шальке» вздумалось в третьей форме. Игроки выглядели на поле так, будто бы искупались в кислоте, и это вывод не только игровой, но и визуальный. Яркие формы никого не удивляют в современном футболе, тем более не поразишь кислотностью, но в «Шальке» этим еще не переболели. Фанаты, кстати, очень скептически отнеслись к идее с такими цветами, да и стоила форма дороже остальных в начале сезона. Теперь ясно, с чем именно она будет ассоциироваться.
• «О самой игре лучше всего скажут цифры», – принято писать в таких случаях. Как раз-то цифры тут многого не скажут: удары 13:1, угловые 3:1, владение 67%-33%, фолы 10:7, словом, статистика могла быть более внушительной. Другое дело – голы, которых влетело семь штук от шести разных футболистов, забил даже юный Фил Фоден – теперь самый молодой английский автор гола в плей-офф ЛЧ.
• Никто теперь не вспомнит, что до 35-й минуты держался счет 0:0, а первые два гола могли даже отменить: фол на плюхнувшемся в чужой штрафной Бернарду Силве был довольным спорным, а офсайдное положение у Стерлинга – пограничным. Оба момента реализовал Агуэро, судья послушал ассистентов из VAR и мячи засчитал. Потом Сане довел счет до крупного в конце первого тайма, и все покатилось во втором.
Немецкий портал Sportbild облепил стартовую страницу фотографиями Клоппа и Салаха (завтра у немцев еще одно сражение с англичанами) и посвятил не слишком большую статью кошмару «Шальке». Две предыдущих битвы безнадежно проиграны, причем по одной схеме: «Боруссия» и «Шальке» уступили «Тоттенхэму» и «Ман Сити» дома минимально, а в гостях крупно. Кое-что даже слишком крупно. Предматчевые слова нового спортивного директора «Шальке» Йохена Шнайдера о том, что предстоящей игрой на «Этихаде» следует наслаждаться, обсмеют еще не один раз.
Сдержанно написал об игре и Kicker, перечислив основные моменты. Оба издания полагают, что клуб теперь ждут еще более непростые времена в борьбе за выживание. А в каком психологическом состоянии будет пребывать команда – покажет «Лейпциг». Этот соперник – так себе продолжение сезона после кошмарных 0:7.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Сити (Англия) – Шальке-04 (Германия) – 7:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Агуэро, 35 (с пенальти; 2:0 – Агуэро, 38; 3:0 – Сане, 43; 4:0 – Стерлинг, 56; 5:0 – Силва, 71; 6:0 – Фоден, 78; 7:0 – Жезус, 84.
Результат первого матча – 3:2