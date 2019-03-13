Худший день в жизни немецкого клубного футбола. «Шальке» получил 0:7 от «Сити»

Пока вы смотрели камбэк Роналду против «Атлетико», «Ман Сити» развлекался в игре против «Шальке», наколотив ему семь безответных голов. Тезисно, как произошел этот ужас, и что все это значит для клуба и страны:



• «Мы – абсолютные аутсайдеры, но у нас есть небольшой шанс», – твердил на предматчевой пресс-конференции Доменико Тедеско. Он рассказывал, какого вратаря поставит – выбор пал на Ральфа Фэрманна, а тот еще не знал, что через сутки сыграет самый горький матч в своей карьере.



Неясно, о каком шансе твердил Тедеско, но сезон у «Шальке» начался отвратительно, и он не улучшается. Команда плетется на 14 месте в Бундеслиге, располагаясь в четырех очках от зоны стыковых игр, последние четыре игры она проиграла, пропустив 14 мячей, а в чемпионате побеждала последний раз вообще два месяца назад . Теперь в пяти последних играх разница 4:21.



• Тем не менее, в «Шальке» верили как минимум три тысячи фанатов – именно столько людей приехало в Манчестер поддержать команду. Они были одинаково одеты и громко пели на весь город. После ужасного матча они растянули на своей трибуне шарфы. Ребята, помните простое выездное правило: если худшее в поездке это счет на табло, значит, поездка удалась. Пусть счет и ужасающий.