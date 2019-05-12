«Сити» – чемпион! Три стадии сложнейшей победы
Разочарование
У Гвардиолы была тяжелая середина сезона. В декабре «Сити» проиграл «Челси», «Кристал Пэласу» и «Лестеру». Остальные соперники были не в форме, поэтому «Ливерпуль» воспользовался этим и вырвался вперед.
К концу 2018-го расстояние между первой и второй строчкой таблицы АПЛ было 7 очков. И футболисты «Сити» приуныли. «Это огромный разрыв, который крайне непросто устранить даже за несколько месяцев. Нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы попытаться догнать их. Нужно сократить разрыв, и это то, что мы попытаемся сделать в следующей игре. Мы отстаем на семь очков, но если мы выиграем, то останется всего четыре. Семь или четыре – большая разница, это окажет на них давление», – сказал Бернарду Силва как раз перед январским матчем с «Ливерпулем».
Кажется, именно со слов Силвы расстановка сил в Премьер-лиге начала меняться.
Надежда
Она действительно появилась сразу после слов Силвы. «Сити» принимал дома «Ливерпуль» и обыграл соперника (2:1). Сам Бернарду отдал голевую передачу на Агуэро, сделал 91% точных передач, пробежал 13,7 километров (лучший результат в этом сезоне АПЛ) и был одним из главных героев встречи.
Погоня за первым местом стала легче, когда «Ливерпуль» сломался в конце зимы. Ничьи с «Вест Хэмом», «Лестером» и «МЮ» сократили отставание «Сити» до одного очка. А потом «Ливерпуль» и «Эвертон» не забили в дерби, и Гвардиола вышел на первое место.
Празднование
АПЛ в этом году – дикая заруба и интрига до самого конца. На трофей претендовали сразу две команды – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». И все решалось в последнем туре.
У «Ливерпуля» появлялись шансы на чемпионство (разумеется, при победе над «Вулхверхэмптоном») в случае, если «Сити»: либо проигрывал «Брайтону», либо играл с ним вничью. Для того чтобы чемпионом становился «МС», результат в матче «Ливерпуль» – «Вулвз» мог быть каким угодно, кроме победы первых.
Существовал еще и альтернативный вариант – «золотой» матч. Но для этого «Манчестер Сити» должен был проиграть «Брайтону» со счетом 0:4.
Но все закончилось достаточно ожидаемо. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), а «Сити» разделался с «Брайтоном» (4:1). Таким образом:
• «Сити» в шестой раз стал чемпионом Англии.
• «Ман Сити» защитил чемпионский титул.
• Для Гвардиолы это 26 трофей и 8 чемпионский титул.
• «Ливерпуль» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, который не стал чемпионом после одного поражения за сезон.
• Серхио Агуэро, лучший бомбардир «Сити», расположился лишь на четвертом месте в списке самых результативных нападающих этого сезона АПЛ.