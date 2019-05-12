«Сити» – чемпион! Три стадии сложнейшей победы

К концу 2018-го расстояние между первой и второй строчкой таблицы АПЛ было 7 очков. И футболисты «Сити» приуныли. «Это огромный разрыв, который крайне непросто устранить даже за несколько месяцев. Нам нужно выигрывать каждый матч, чтобы попытаться догнать их. Нужно сократить разрыв, и это то, что мы попытаемся сделать в следующей игре. Мы отстаем на семь очков, но если мы выиграем, то останется всего четыре. Семь или четыре – большая разница, это окажет на них давление», – сказал Бернарду Силва как раз перед январским матчем с «Ливерпулем».

Кажется, именно со слов Силвы расстановка сил в Премьер-лиге начала меняться.

Надежда

Она действительно появилась сразу после слов Силвы. «Сити» принимал дома «Ливерпуль» и обыграл соперника (2:1). Сам Бернарду отдал голевую передачу на Агуэро, сделал 91% точных передач, пробежал 13,7 километров (лучший результат в этом сезоне АПЛ) и был одним из главных героев встречи.