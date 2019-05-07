«Нет, Винни, нет!». Почти чемпионский гол «Ман Сити» – история

Эмоции его партнеров понятны. Последний гол Компани в чемпионате был еще в апреле 2018 года – тогда защитник отличился в проигранном дерби с «МЮ». Тут же показательно другое: Компани забивал за «Сити» уже в девяти разных сезонах, но никогда не делал это так красиво.

Автор твиттера Opta Joe Данкан Александер устроил в твиттере подсчет фактов по голу Компани. Для Венсана этот гол стал первым в Премьер-лиге из-за пределов штрафной. Для этого Компани понадобилось 37 ударов. Теперь у него столько же голов из-за штрафной, сколько у вратаря Тима Ховарда и форварда ван Нистелроя.

«Я слышал, как все вокруг говорили: «Не бей! Не бей!» В течение 15 лет я отвечал людям, что забью один такой», – отреагировал сам Компани. В конце сезона у 33-летнего защитника завершается контракт с «Ман Сити». Пеп обещал выпить с ним пиво, а уже потом принять совместное решение.

Даже если Компани не останется в клубе, эти кадры станут историческими.