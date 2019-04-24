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#АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

«Ман Сити» выиграл дерби и близок к чемпионству. Кошмар Сульшера продолжается

24 апреля 2019, 23:32
Михаил Морозов

В «Ливерпуле» болели за «МЮ» – потеря очков «Сити» в дерби делала бы их клуб фаворитом чемпионской гонки.

0:0 после первого тайма в скучной напряженной игре, а на 53-й минуте Бернарду Силва открыл счет. В «Ливерпуле» приуныли.

У «Сити» – счастье.

Ужас даже на глазах у парня за воротами.

У Де Хеа не лучшее время в карьере.

Надежды Юргена Клоппа тоже рушатся.

Над Маркусом Рэшфордом шутили в соцсетях:

Тут же Лингард не попал в пустые ворота. 

Лерой Сане через 13 минут удвоил счет, и все стало ясно.

«МЮ» сопротивлялся как мог, но «Сити» выглядел солиднее и заслуженно выиграл 2:0, забив два классных мяча в эпизодах, где хозяев не смог выручить вратарь.

Теперь за три тура до конца: «Манчестер Сити» – 89 очков, «Ливерпуль» – 88.

Оставшиеся матчи:

  • «Манчестер Сити»: «Бернли» (15 место) в гостях, «Лестер» (10) дома, «Брайтон» (17) в гостях
  • «Ливерпуль»: «Хаддерсфилд» (20) дома, «Ньюкасл» (13) в гостях, «Вулверхэмптон» (7) дома

Еще несколько цифр в дерби:

  • Венсан Компани был предупрежден уже на 10-й минуте и собрал рекордное количество желтых карточек в истории манчестерских дерби (10).
  • У «Сити» – 157 голов за сезон во всех турнирах – это рекорд в истории английских команд высшего дивизиона.
  • Каждый из тренеров «МЮ» после Алекса Фергюсона проигрывал свой первый матч «Ман Сити» – Мойес, ван Гаал, Моуринью и вот теперь Сульшер. Фергюсону в далеком 1987-м удалось выиграть (2:0).
  • Поля Погба как будто подменили после переподписания Сульшера. До этого события при норвежском тренере: 9+7 по «гол плюс пас» в 14 матчах, после: 2+0 в 10 играх.
  • Чудовищная статистика и у самого Сульшера. После подписания контракта: 7 поражений в 9 матчах. В них во всех пропущенные голы, а общая разница – 6:18.

В Италии восемь последних чемпионатов выиграл «Ювентус». Во Франции шесть из семи последних турниров взял «ПСЖ». В Испании у «Барселоны» будет шестое чемпионство в этом десятилетии. «Бавария» близка к седьмому подряд триумфу в Германии. 

В Англии, в отличие от остальных топ-5 лиг, есть разнообразие. Если брать нынешнее десятилетие – у «Сити» три трофея, у «МЮ» и «Челси» – по два, еще один у «Лестера». Непредсказуемость в лиге дает надежду на то, что «Ливерпуль» еще может стать пятой командой в этом списке. 

Все фото: Твиттер АПЛ
Вот тут подробнее о Сульшере
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