«Ман Сити» выиграл дерби и близок к чемпионству. Кошмар Сульшера продолжается
В «Ливерпуле» болели за «МЮ» – потеря очков «Сити» в дерби делала бы их клуб фаворитом чемпионской гонки.
0:0 после первого тайма в скучной напряженной игре, а на 53-й минуте Бернарду Силва открыл счет. В «Ливерпуле» приуныли.
У «Сити» – счастье.
Ужас даже на глазах у парня за воротами.
У Де Хеа не лучшее время в карьере.
Надежды Юргена Клоппа тоже рушатся.
Над Маркусом Рэшфордом шутили в соцсетях:
Тут же Лингард не попал в пустые ворота.
Лерой Сане через 13 минут удвоил счет, и все стало ясно.
«МЮ» сопротивлялся как мог, но «Сити» выглядел солиднее и заслуженно выиграл 2:0, забив два классных мяча в эпизодах, где хозяев не смог выручить вратарь.
Теперь за три тура до конца: «Манчестер Сити» – 89 очков, «Ливерпуль» – 88.
Оставшиеся матчи:
- «Манчестер Сити»: «Бернли» (15 место) в гостях, «Лестер» (10) дома, «Брайтон» (17) в гостях
- «Ливерпуль»: «Хаддерсфилд» (20) дома, «Ньюкасл» (13) в гостях, «Вулверхэмптон» (7) дома
Еще несколько цифр в дерби:
- Венсан Компани был предупрежден уже на 10-й минуте и собрал рекордное количество желтых карточек в истории манчестерских дерби (10).
- У «Сити» – 157 голов за сезон во всех турнирах – это рекорд в истории английских команд высшего дивизиона.
- Каждый из тренеров «МЮ» после Алекса Фергюсона проигрывал свой первый матч «Ман Сити» – Мойес, ван Гаал, Моуринью и вот теперь Сульшер. Фергюсону в далеком 1987-м удалось выиграть (2:0).
- Поля Погба как будто подменили после переподписания Сульшера. До этого события при норвежском тренере: 9+7 по «гол плюс пас» в 14 матчах, после: 2+0 в 10 играх.
- Чудовищная статистика и у самого Сульшера. После подписания контракта: 7 поражений в 9 матчах. В них во всех пропущенные голы, а общая разница – 6:18.
В Италии восемь последних чемпионатов выиграл «Ювентус». Во Франции шесть из семи последних турниров взял «ПСЖ». В Испании у «Барселоны» будет шестое чемпионство в этом десятилетии. «Бавария» близка к седьмому подряд триумфу в Германии.
В Англии, в отличие от остальных топ-5 лиг, есть разнообразие. Если брать нынешнее десятилетие – у «Сити» три трофея, у «МЮ» и «Челси» – по два, еще один у «Лестера». Непредсказуемость в лиге дает надежду на то, что «Ливерпуль» еще может стать пятой командой в этом списке.