«Ман Сити» выиграл дерби и близок к чемпионству. Кошмар Сульшера продолжается

«МЮ» сопротивлялся как мог, но «Сити» выглядел солиднее и заслуженно выиграл 2:0, забив два классных мяча в эпизодах, где хозяев не смог выручить вратарь.

Теперь за три тура до конца: «Манчестер Сити» – 89 очков, «Ливерпуль» – 88 .

Оставшиеся матчи:

«Манчестер Сити»: «Бернли» (15 место) в гостях, «Лестер» (10) дома, «Брайтон» (17) в гостях

«Ливерпуль»: «Хаддерсфилд» (20) дома, «Ньюкасл» (13) в гостях, «Вулверхэмптон» (7) дома

Еще несколько цифр в дерби: