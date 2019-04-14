Пять лет назад «Ливерпуль» чудовищно упустил чемпионство в игре с «Челси». Сегодня – переписал ту историю
В апреле 2014-го «Ливерпуль» мчался к титулу, который не завоевывал с 1990 года. С момента образования АПЛ в 1992 году мерсисайдцы ни разу не становились чемпионами. Самый реальный шанс был в сезоне-2013/14. Вот так выглядела турнирная таблица перед матчем «Ливерпуль» – «Челси».
- «Ливерпуль» – 80 очков (35 матчей)
- «Челси» – 75 (35)
- «Манчестер Сити» – 74 (34)
Фактически «Ливерпулю» хватило бы даже ничьей в игре против «синих», чтобы опередить «Сити» по потерянным очкам за два тура до конца. В оставшихся матчах не должно было возникнуть особых проблем: «Кристал Пэлас» в гостях, «Ньюкасл» дома. Дальше бы все зависело исключительно от «красных».
«Ливерпуль» проиграл 0:2. Решающий мяч он получил после ошибки Стивена Джеррарда, который поскользнулся на ровном месте. Буквально за пару недель до этого «Ливерпуль» в важнейшем матче обыграл «Сити» 3:2, после игры Стиви собрал партнеров в кружок и закричал: «That does not f***ing slip now!», вероятно, имея в виду, что теперь чемпионство не должно ускользнуть от клуба. В решающий момент поскользнулся сам капитан.
«Нет причин атаковать Джеррарда. Он ни в чем не виноват. Он был грандиозным игроком и им и останется», – заявил после матча главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс. «Я сочувствую Джеррарду. Такое может случиться с каждым. Стиви – игрок топ-уровня», – отозвался Фрэнк Лэмпард. «Если бы я был на месте Стиви, то не знаю, как смог бы продолжить играть», – признался в своей автобиографии Луис Суарес.
«Перед игрой мне сделали инъекцию эпидуральной анестезии, чтобы унять боль в спине. Не думаю, что это можно назвать оправданием. То, что произошло – настоящее невезение», – через несколько лет рассказал об этом эпизоде Стивен Джеррард изданию Daily Mail.
А в тот момент «Ливерпуль» уже не владел ситуацией и окончательно завял. Еще на 78-й минуте в игре с «Кристал Пэлас» команда вела 3:0, но умудрилась сыграть 3:3. Рыдавшего Суареса невозможно было успокоить. Чемпионом в итоге стал «Ман Сити», опередив «Ливерпуль» на два очка.
Джеррард был обречен на всевозможные подшучивания над собой. В интернете его называли Slippy G (slip – поскользнуться), а фанаты «МЮ» перед игрой последнего тура с «Ньюкаслом» запустили с баннером «Юнайтед» – 20, Джеррард – 0, намекая на количество титулов.
Пять лет спустя есть сразу несколько поводов вспоминать ту трагическую историю для всех тех, кто поддерживает «Ливерпуль». Снова апрель, снова матч с «Челси», снова чемпионская гонка с «Ман Сити». Лишь чуть-чуть другая ситуация в таблице: перед этим матчем «Сити» и «Ливерпуль» провели по 33 игры, и у «горожан» пока на очко больше. Сыграй сегодня «Ливерпуль», например, вничью, у «Ман Сити» было бы ощутимое преимущество в виде дополнительного матча в ситуации, когда у двух клубов очков поровну. Не говоря уж о поражении и повторении кошмара 2014 года.
С того состава у «Ливерпуля» сохранился только Старридж. У Юргена Клоппа абсолютно новая команда, которая успела побывать в двух финалах еврокубков и не исключено, что сыграет и в третьем. Ошибку пятилетней давности сегодня нельзя было повторить, этого и не произошло. В важнейшем матче «Ливерпуль» выиграл у «Челси» 2:0 благодаря голам Мане и Салаха.
«Ливерпуль» – первый, но по потерянным «Сити» по-прежнему чуть впереди: у «красных» – 85 очков, а у «горожан» – 83, но на матч меньше. У «Сити» в календаре еще есть «Тоттенхэм», «МЮ», «Бернли», «Лестер» и «Брайтон», у «Ливерпуля» – «Кардифф», «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». На сей раз больше шансов поскользнуться не у «Ливерпуля», а у его соперника.
Англия. Премьер-лига. 34-й тур
Голы: 1:0 – Мане, 51; 2:0 – Салах, 53.