Пять лет назад «Ливерпуль» чудовищно упустил чемпионство в игре с «Челси». Сегодня – переписал ту историю

В апреле 2014-го «Ливерпуль» мчался к титулу, который не завоевывал с 1990 года. С момента образования АПЛ в 1992 году мерсисайдцы ни разу не становились чемпионами. Самый реальный шанс был в сезоне-2013/14. Вот так выглядела турнирная таблица перед матчем «Ливерпуль» – «Челси».

«Ливерпуль» – 80 очков (35 матчей)

«Челси» – 75 (35)

«Манчестер Сити» – 74 (34)