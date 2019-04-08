В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер
Обамеянг из «Арсенала» обожает маски с супергероями (об этом читайте здесь), но теперь он такой не один. Подражатель из «Вулверхэмптона» не только переиграл нападающего «Арсенала», но и перешел на другой уровень по креативности.
Сначала важно сказать о клубе, который превратился в одну из главных сенсаций этого английского сезона. В АПЛ команда идет на восьмом месте, а в Кубке Англии вылетела от «Уотфорда» (2:3) в полуфинале.
Даже там все было близко. «Вулверхэмптон» вел со счетом 2:0, а один из голов забил мексиканец Рауль Хименес.
Празднование мяча – отдельная тема. Хименес сразу побежал за ворота, где лежала заготовленная маска c логотипом «Вулверхэмптона». Вышла отдельная красота.
Маску для Хименеса сделал рестлер Син Кара (настоящее имя – Луис Альвирде). Именно он создал для нее специальный дизайн.
Син Кара и Рауль дружат, а сам рестлер теперь поддерживает английский клуб. В его инстаграме сразу несколько постов про маску, которую Син Кара анонсировал в качестве подарка еще в начале марта.
Cин Кара и Рауль встречались и даже делали совместные фотографии в масках.
Кстати, Хименес уже не первый раз использует маску от Син Кары. В «Бенфике» подобное празднование тоже было в кубковом матче, когда Хименес забил в финальной игре с «Виторией».
Хименесу уже 27 лет, а сейчас он проводит лучший сезон в карьере. В АПЛ мексиканец забил 12 голов и отдал 10 голов за 32 матча. В «Вулверхэмптон» Хименес попал только в начале этого сезона, а до этого три года выступал за «Бенфику».
Сначала Хименес играл в Англии по арендному соглашению, но в апреле «Вулверхэмптон» выкупил его у «Бенфики» за 25 миллионов фунтов. С Раулем подписали четырехлетний контракт, а подписание стало для «Вулверхэмптона» рекордным по деньгам.
Победили в этой истории все равно соперники. Нападающий «Уотфорда» Трой Дини посмеялся над Хименесом из-за этой истории с маской: «Я рад, что он надел ее. Теперь он тоже может носить ее, ведь он остался неудачником. Наслаждайся маской, мы одержали победу».
В финале Кубка Англии «Уотфорд» сыграет с «Ман Сити». Возможно, там будут смеяться уже над ними.