В Англии опять креатив с празднованием в маске. Ее специально изготовил известный рестлер

Обамеянг из «Арсенала» обожает маски с супергероями (об этом читайте здесь), но теперь он такой не один. Подражатель из «Вулверхэмптона» не только переиграл нападающего «Арсенала», но и перешел на другой уровень по креативности.

Сначала важно сказать о клубе, который превратился в одну из главных сенсаций этого английского сезона. В АПЛ команда идет на восьмом месте, а в Кубке Англии вылетела от «Уотфорда» (2:3) в полуфинале.

Даже там все было близко. «Вулверхэмптон» вел со счетом 2:0, а один из голов забил мексиканец Рауль Хименес.