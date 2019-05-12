«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство
Пару часов назад «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом АПЛ во второй раз подряд.
Пока что самой длинной речью отметился Пеп Гвардиола. Он назвал серьезную конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и не забыл порадоваться этой победе. «Нужно поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить их. Они подталкивали нас и заставили повысить наши стандарты. Это невероятно, 98 очков, защитили чемпионство. Мы установили стандарты выше в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» помог нам. Мы выиграли титул, когда нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять ни очка. Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. С большим отрывом», – сказал Гвардиола.
Остальные футболисты пока празднуют, а не говорят. Как и команда, они выкладывают фотографии с кубком. Но по количеству записей в этот вечер им точно не переплюнуть клубные аккаунты. Прошло совсем немного времени, а он в твиттере уже навыкладывал кучу фото и видео с вручения трофея.
А еще был такой пост. Заметили закономерность: везде с кубком стоит Компани?
«Вы действительно думали, что мы дадим вам оторваться?» – в этой фразе прослеживается троллинг «Ливерпуля».
Стерлинг оригинальнее всех отпраздновал это чемпионство: опубликовал себя же в образе персонажа из GTA.
«Ах, дерьмо, мы снова сделали это».
Зинченко и кубок. Сегодня точно не было ничего нежнее этой фотографии. «Иди сюда, моя любовь», – подписал фотографию Зинченко.
Чемпионское караоке от футболистов «Сити». В роли солиста – самый популярный болельщик команды Ноэль Галлахер.
Кстати, брат Ноэля Галлахера, Лиам (для тех, кто не в курсе: когда-то они оба играли в группе «Oasis»), тоже болеет за «Сити». На чемпионство он отреагировал очень короткой фразой «Выпивать!».
Еще несколько фотографий с празднования. Это было очень эмоционально.