«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство

Пару часов назад «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и стал чемпионом АПЛ во второй раз подряд.

Пока что самой длинной речью отметился Пеп Гвардиола. Он назвал серьезную конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и не забыл порадоваться этой победе. «Нужно поздравить «Ливерпуль» и поблагодарить их. Они подталкивали нас и заставили повысить наши стандарты. Это невероятно, 98 очков, защитили чемпионство. Мы установили стандарты выше в прошлом сезоне, и «Ливерпуль» помог нам. Мы выиграли титул, когда нужно было выиграть 14 матчей подряд. Мы не могли потерять ни очка. Это самое тяжелое чемпионство в моей карьере. С большим отрывом», – сказал Гвардиола.

Остальные футболисты пока празднуют, а не говорят. Как и команда, они выкладывают фотографии с кубком. Но по количеству записей в этот вечер им точно не переплюнуть клубные аккаунты. Прошло совсем немного времени, а он в твиттере уже навыкладывал кучу фото и видео с вручения трофея.