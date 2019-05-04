«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов
«Зенит» официально стал чемпионом России в этом сезоне. Сегодня команда прилетела из Грозного в аэропорт «Пулково». Встречать футболистов поехали обычные болельщики. По ощущениям, их было около тысячи. Большинство добиралось на специальных автобусах.
Вот так люди ждали транспорт: некоторые стояли без зонта, хотя погода была не очень.
Внутри этих автобусов тесно, шумно и бодро.
В это время «Зенит» выложил видео, как команда узнала о чемпионстве. Много криков, эмоций. Кажется, больше всех визжал Нобоа. Посмотрите на это сами.
А вообще клубный аккаунт в твиттере отработал событие очень хорошо. На одно из видео даже попал очень редкий момент – как улыбается Алекандр Анюков.
Пока болельщики зажигали на улице, футболисты уже прибыли в терминал. Сразу же в здании их встретили сотрудники клуба с шампанским и куча камер. Игроки немного потусили внутри, а потом вышли к фанатам
Семак первый выступил от лица команды. «Я очень коротко. Мы, когда взлетали, не ожидали такого приема. Я лично счастлив. И я благодарю каждого из вас за нашу победу. Это наша общая победа! Наша и нашего города! С чемпионством вас! Ура!» – кричал в микрофон Семак.
В ответ на это болельщики зарядили кричалку про главного тренера.
Кстати, толпа не забывала героев этого сезона. Так, например, она пела про Заболотного: в чемпионском матче с «Ахматом» он отдал голевую передачу.
Народ постепенно подтягивался к аэропорту. За полчаса до прибытия команды рядом с главным входом образовалась толпа. Все пели кричалки, веселились и иногда даже использовали пиротехнику.
Вместе с фанатами «Зенит» ждал ведущий клубного канала на YouTube. Периодически он включал музыку, иногда сам заводил толпу.
Команда пробыла вместе с болельщиками около десяти минут. За это время особо настойчивые фанаты сделали пару селфи, а почти все легионеры сказали на русском «Зенит» – чемпион». А потом под шум дудок футболисты погрузились в автобус и уехали из аэропорта, оставив болельщиков веселиться уже без них.