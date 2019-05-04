«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов

Пока болельщики зажигали на улице, футболисты уже прибыли в терминал. Сразу же в здании их встретили сотрудники клуба с шампанским и куча камер. Игроки немного потусили внутри, а потом вышли к фанатам

Семак первый выступил от лица команды. «Я очень коротко. Мы, когда взлетали, не ожидали такого приема. Я лично счастлив. И я благодарю каждого из вас за нашу победу. Это наша общая победа! Наша и нашего города! С чемпионством вас! Ура!» – кричал в микрофон Семак.

В ответ на это болельщики зарядили кричалку про главного тренера.