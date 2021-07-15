Арьен Роббен

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Футбол
Роббен завершил карьеру
#Арьен Роббен
Футбол
«Гронинген» предложил новый контракт 37-летнему Роббену, несмотря на травмы. Он отыграл в сезоне 44 минуты
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен травмировался в первом матче за «Гронинген» после возвращения
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен возвращается. Через «Гронинген»
#Арьен Роббен
Футбол
Роббен тренируется на базе «Баварии»
#Арьен Роббен
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Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью
#Арьен Роббен
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
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#Фелипе Мело
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Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Роббен войдет в историю из-за смещений с фланга. Их даже изучали в университете
#Арьен Роббен
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
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