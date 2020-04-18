Мидтьюлланд
Чемпионат Дании
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мидтьюлланд #Футбол #Чемпионат Дании

Датский чемпионат возобновится без зрителей, но фанатов разместят на парковках

18 апреля, 11:00

ФК Мидтьюлланд

Автор инициативы – датский «Мидтьюлланд». Клуб уже объяснил ее в большом заявлении на официальном сайте. Вот основные выдержки:

🚗Задумка согласована с властями. Для просмотров матчей люди воспользуются всеми парковками вокруг домашнего стадиона «Мидтьюлланда».

🚗К первому матчу Суперлиги (когда она возобновится) к арене приедут около двух тысяч машин. Так смотреть игры смогут примерно 10 тысяч фанатов.

🚗На парковках вокруг арены уже установлены большие экраны. По радио можно послушать комментаторов. Система отлажена и готова к запуску.

«Мидтьюлланд» не зря продвигает подобные вещи. Прямо сейчас клуб с отрывом лидирует в турнире: «Копенгаген» отстает от первого места уже на 12 очков. В условиях пандемии коронавируса есть три сценария возобновления чемпионата Дании. По первому из них игры стартуют уже 17 мая, а завершение предусмотрено на конец июля. 

Известно, что матчи точно пройдут без болельщиков. В основном турнире осталось отыграть два тура. Дальше «Мидтьюлланд» и другие лидеры сыграют плей-офф за чемпионство.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как коронавирус повлиял на спорт
Хроника коронавируса на 31 мая: в АПЛ нет положительных тестов
Влияние коронавируса на Формулу 1: перенос технического регламента, огромные убытки серии и разговоры о банкротстве команд
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Коронавирус в Китае – все. Там открываются города, но остается проблема со спортом
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мидтьюлланд
#Футбол
#Чемпионат Дании