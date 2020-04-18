Датский чемпионат возобновится без зрителей, но фанатов разместят на парковках

Автор инициативы – датский «Мидтьюлланд». Клуб уже объяснил ее в большом заявлении на официальном сайте. Вот основные выдержки:

🚗Задумка согласована с властями. Для просмотров матчей люди воспользуются всеми парковками вокруг домашнего стадиона «Мидтьюлланда».

🚗К первому матчу Суперлиги (когда она возобновится) к арене приедут около двух тысяч машин. Так смотреть игры смогут примерно 10 тысяч фанатов.

🚗На парковках вокруг арены уже установлены большие экраны. По радио можно послушать комментаторов. Система отлажена и готова к запуску.

«Мидтьюлланд» не зря продвигает подобные вещи. Прямо сейчас клуб с отрывом лидирует в турнире: «Копенгаген» отстает от первого места уже на 12 очков. В условиях пандемии коронавируса есть три сценария возобновления чемпионата Дании. По первому из них игры стартуют уже 17 мая, а завершение предусмотрено на конец июля.

Известно, что матчи точно пройдут без болельщиков. В основном турнире осталось отыграть два тура. Дальше «Мидтьюлланд» и другие лидеры сыграют плей-офф за чемпионство.