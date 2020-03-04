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#коронавирус #Футбол #РФС

Меня избегают из-за страха коронавируса. Но я всех понимаю

04 марта, 11:27
Валера Полевиков

Дмитрий Егоров – спортивный журналист, блогер, игрок любительской команды «Мегамужики». Команды, за которую играет Давид Беров – человек, недавно прилетевший из Италии. Беров сейчас находится московской больнице и подозревается в заражении коронавирусом.

Беров не виделся с Егоровым, когда прилетел из Италии. При этом Егорова все равно опасаются окружающие – он якобы мог видеться людьми, контактирующими с Беровым.

2 марта Егоров рассказал, как меняются его дни из-за возможного заражения коронавирусом его одноклубника:

«1. Тренер в зале отказался со мной заниматься.

2. Завтрашняя рабочая съёмка отменилась.

3. Сегодня не было эфира на радио.

4. Люди на работе переживают, лишь бы я не приходил (хотя я и так не прихожу).

5. В ЛФЛ чуть ли не планируют отменять туры, хотя никого из нас и близко к стадиону не было.

6. Я сам попросил маму не приезжать и пока не планирую навещать бабушку с дедушкой.

У некоторых парней те же проблемы. Им дают недельные отпуска, хотя, повторюсь, это фактически бессмысленное занятие».

Твиттер Дмитрия Егорова

Мы связались с Егоровым и спросили, что он чувствует в такой ситуации:

«Я считаю, ко мне абсолютно нормально относятся. Не чувствую себя ущемленным. И я понимаю, что если бы ко мне пришел здоровый человек, приехавший из Италии, я бы, возможно, тоже подумал: «Блин, а может он в инкубационном периоде находится».

Поэтому все логично. Люди должны волноваться. Было бы удивительно, если бы они не волновались. И, к сожалению, многим людям ничего не объяснишь насчет болезни. Потому что кто-то даже самых простых вещей не понимает. Поэтому надо нормально к этому относиться, не думать, что тебя кто-то обижает или пытается притеснить. Тем более, когда знаешь, что здоров.

Сам я не опасаюсь. Я могу заразиться где угодно, как и все остальные. Ну, заражусь – и окей. Не заражусь – еще лучше.

Ко мне вообще нет особо повышенного внимания. Ну, может, иногда звонят, задают вопросы – это тоже логично, потому что это концентрированно рядом со мной. А скрываться и делать вид, что рядом со мной ничего не происходит – бессмысленно».

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