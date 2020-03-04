Меня избегают из-за страха коронавируса. Но я всех понимаю

Дмитрий Егоров – спортивный журналист, блогер, игрок любительской команды «Мегамужики». Команды, за которую играет Давид Беров – человек, недавно прилетевший из Италии. Беров сейчас находится московской больнице и подозревается в заражении коронавирусом.

Беров не виделся с Егоровым, когда прилетел из Италии. При этом Егорова все равно опасаются окружающие – он якобы мог видеться людьми, контактирующими с Беровым.

2 марта Егоров рассказал, как меняются его дни из-за возможного заражения коронавирусом его одноклубника:

«1. Тренер в зале отказался со мной заниматься.

2. Завтрашняя рабочая съёмка отменилась.

3. Сегодня не было эфира на радио.

4. Люди на работе переживают, лишь бы я не приходил (хотя я и так не прихожу).

5. В ЛФЛ чуть ли не планируют отменять туры, хотя никого из нас и близко к стадиону не было.

6. Я сам попросил маму не приезжать и пока не планирую навещать бабушку с дедушкой.

У некоторых парней те же проблемы. Им дают недельные отпуска, хотя, повторюсь, это фактически бессмысленное занятие».