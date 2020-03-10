Итальянские клубы теряют деньги из-за коронавируса: до 12 млн в месяц за матчи без зрителей + 10-20 млн на зарплаты без игр
Сайт Calcio e Finanza, который специализируется на финансовой информации о клубах и чемпионате Италии, рассказал, кто больше потеряет доходов от проведения матчей без зрителей в марте.
Отчет вышел еще до того, как власти Италии объявили о полной приостановке спортивных соревнований.
Оказалось, что чуть меньше половины доходов всех клубов потеряет «Ювентус» – 43%. В деньгах – это 12,3 миллиона евро. Есть еще три клуба, чьи потери исчисляются миллионами: «Милан» – 3,45, «Интер» – 2,79, «Рома» – 2,39. Остальные клубы теряют меньше миллиона евро. В общей сложности все клубы потеряют 28 миллионов.
Вторая графа в таблице – число фанатов, которые могли бы прийти на матч, третья – количество домашних матчей, четвертая – потенциальные финансовые потери в целом.
Потери уже есть – от матчей, которые проходили без зрителей 8-9 марта. Например, «Ювентус» – «Интер» мог принести четыре миллиона евро, «Милан» – «Дженоа» – чуть больше миллиона.
Специалисты взяли за пример матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Ювентус» – «Милан», где доход в среднем на одного зрителя был 78 и 82 евро соответственно – это без учета VIP-клиентов. По игре «Ювентус» – «Интер» они рассчитали доход на зрителя как 86 евро, учитывая повышенную важность матча, а доходы от VIP взяли из игры прошлой ЛЧ «Ювентус» – «Атлетико». Таким образом, вышло, что доход на зрителя в среднем составил 100 евро.
По «Милану» и «Дженоа» высчитали средний доход на зрителя на основе матчей «Милана» этого сезона за исключением самых топовых – против «Интера» и «Наполи», где доходы несравнимо выше.
Вот так исчисляются потери от матчей следующих двух туров в марте.
Три итальянских клуба в марте должны сыграть в еврокубках: в ЛЧ «Ювентус» принимает «Лион», в ЛЕ «Интер» играет с «Хетафе», «Рома» – с «Севильей».
Также клубам придется весь месяц платить зарплату футболистам по контракту. Например, «Ювентус» тратит за год 294 миллиона евро на зарплаты – примерно по 24,5 млн в месяц.
У других клубов расходы ниже, хотя бы потому что у них нет Криштиану Роналду. Например, у «Интера» – 139 миллионов, так что в месяц тратится около 11,5 млн. В пределах 100 миллионов и выше на зарплаты за год находятся пять клубов – помимо «Ювентуса» и «Интера» это «Рома», «Милан» и «Наполи».