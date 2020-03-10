Итальянские клубы теряют деньги из-за коронавируса: до 12 млн в месяц за матчи без зрителей + 10-20 млн на зарплаты без игр

Сайт Calcio e Finanza, который специализируется на финансовой информации о клубах и чемпионате Италии, рассказал, кто больше потеряет доходов от проведения матчей без зрителей в марте.

Отчет вышел еще до того, как власти Италии объявили о полной приостановке спортивных соревнований.

Оказалось, что чуть меньше половины доходов всех клубов потеряет «Ювентус» – 43%. В деньгах – это 12,3 миллиона евро. Есть еще три клуба, чьи потери исчисляются миллионами: «Милан» – 3,45, «Интер» – 2,79, «Рома» – 2,39. Остальные клубы теряют меньше миллиона евро. В общей сложности все клубы потеряют 28 миллионов.

Вторая графа в таблице – число фанатов, которые могли бы прийти на матч, третья – количество домашних матчей, четвертая – потенциальные финансовые потери в целом.