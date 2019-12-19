Карпин взбодрил карьеру Попова. Теперь они вместе шутят и поднимают «Ростов»
Валерий Карпин тренирует «Ростов». Ивелин Попов уже второй сезон играет под его руководством. «Ростов» завершил первую часть сезона на третьем месте, Попов был одним из основных игроков. Прямо сейчас Попов и Карпин вместе напоминают о хороших вещах в российском футболе. Да, в нем тоже можно одновременно веселиться и давать результат.
26 октября Карпин креативно поздравил Попова с 32-летием: «Попик, ну че, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а все стареешь. Надо много за собой следить, много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться. А то ведь помрешь у нас на поле, будем все плакать. Удачи и здоровья».
19 декабря Попов ответил Карпину подобным поздравлением – в этот день он отмечает два года работы в «Ростове». «Валерий Георгиевич, привет! Поздравляю вас с юбилеем. Желаю, чтобы вы еще как минимум десять лет возглавляли «Ростов». Пусть ваш следующий ребенок будет сыном, назовите его Ивелином. Следите за собой. Уже такой возраст. Не умрите рядом с полем, потом будем плакать все вместе», – сказал Попов.
На поле тоже все хорошо
Зимой 2019-го Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака». Тогда у Попова были предложения из Китая и от других российских клубов. Он почти договорился с «Динамо», а потом все-таки выбрал «Ростов». В «Ростове» Попов сразу стал основным игроком – в среднем он проводил на поле по 56 минут, чем перекрыл собственные показатели в двух последних сезонах в «Спартаке».
В этом сезоне Попов отыграл в РПЛ 17 матчей, забил два мяча, отдал один голевой пас. Теперь он играет уже по 80 минут – это близко к карьерным показателям Попова четырехлетней давности. Столько игрового времени Попову давали еще и в «Рубине» (аренда), но там он отбегал всего девять матчей. Сейчас Попов – один из лидеров «Ростова», хотя именно в игре со «Спартаком» чуть не стал антигероем.
В заключительном матче перед зимней паузой «Ростов» и «Спартак» играли в Москве. «Ростов» тогда заработал пенальти, а бить пошел именно Попов. Он исполнил удар паненкой, но Максименко легко забрал мяч. «Ростов» выиграл, Карпин совсем не злился: «Ну не попал он, что мне с ним делать? Если бы попадал, играл бы в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити». Продать в эти клубы? За дорого мы готовы».
Сам Попов тоже говорил о Карпине хорошее: «Он очень хорошо понимает футбол и прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы. Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя».
Уходить из «Ростова» Попов пока не собирается. Играть под руководством Карпина ему нравится больше, чем в том же «Спартаке» Кононова: «Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: «Поставь в состав этого игрока, а не того», и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам – это небо и земля».