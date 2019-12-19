Карпин взбодрил карьеру Попова. Теперь они вместе шутят и поднимают «Ростов»

На поле тоже все хорошо

Зимой 2019-го Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака». Тогда у Попова были предложения из Китая и от других российских клубов. Он почти договорился с «Динамо», а потом все-таки выбрал «Ростов». В «Ростове» Попов сразу стал основным игроком – в среднем он проводил на поле по 56 минут, чем перекрыл собственные показатели в двух последних сезонах в «Спартаке».

В этом сезоне Попов отыграл в РПЛ 17 матчей, забил два мяча, отдал один голевой пас. Теперь он играет уже по 80 минут – это близко к карьерным показателям Попова четырехлетней давности. Столько игрового времени Попову давали еще и в «Рубине» (аренда), но там он отбегал всего девять матчей. Сейчас Попов – один из лидеров «Ростова», хотя именно в игре со «Спартаком» чуть не стал антигероем.

В заключительном матче перед зимней паузой «Ростов» и «Спартак» играли в Москве. «Ростов» тогда заработал пенальти, а бить пошел именно Попов. Он исполнил удар паненкой, но Максименко легко забрал мяч. «Ростов» выиграл, Карпин совсем не злился: «Ну не попал он, что мне с ним делать? Если бы попадал, играл бы в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити». Продать в эти клубы? За дорого мы готовы».