Карпин рассказал о мраке в «Ростове»: огромные долги, зарплату не платят три месяца, могут уйти тренеры и лидеры

Валерий Карпин дал интервью «СЭ», в котором подтвердил финансовые проблемы в команде. «До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку – сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить», – пояснил Карпин, почему до этого все было спокойно.

Информация о проблемах в «Ростове» появилась в «СЭ» сегодня утром. В ней говорилось, что из-за критической ситуации из клуба могут уйти Карпин, президент Арутюнянц и лидеры команды.

Сразу же после этого «Ростов» выпустил заявление, в котором сообщил об уходе из клуба PR-директора Дениса Штанько.