Карпин рассказал о мраке в «Ростове»: огромные долги, зарплату не платят три месяца, могут уйти тренеры и лидеры
Валерий Карпин дал интервью «СЭ», в котором подтвердил финансовые проблемы в команде. «До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку – сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить», – пояснил Карпин, почему до этого все было спокойно.
Информация о проблемах в «Ростове» появилась в «СЭ» сегодня утром. В ней говорилось, что из-за критической ситуации из клуба могут уйти Карпин, президент Арутюнянц и лидеры команды.
Сразу же после этого «Ростов» выпустил заявление, в котором сообщил об уходе из клуба PR-директора Дениса Штанько.
В чем конкретно проблемы «Ростова» по мнению Карпина?
- Огромные долги «Ростова» после вице-губернатора области Гуськова, который недавно руководил клубом. «Никто не просит сверх того, что было обещано».
- Не исполняются обещания по инфраструктуре: новая база (обещана два года назад), стадион не передан в управление клубу.
- Зарплаты не платят уже три месяца.
Отдельный кошмар – зарплаты
Карпин сказал, что задержка – три месяца. Считаем: от середины ноября до середины августа, то есть практически с самого начала чемпионата. За это время «Ростов» успел:
- Набрать 30 очков и забить 29 мячей – третий результат в лиге по обоим показателям.
- Обыграть ЦСКА и «Локомотив», едва не вытащить победу с «Краснодаром».
- Каким-то образом подписать Павла Мамаева, который уже ехал на медосмотр в «Динамо».
«Подобное происходит не первый раз, – поясняет Карпин. – Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно».
Кто может уйти из команды?
В первую очередь – сам Карпин. Он подтвердил, что не останется в клубе, если из него уйдет президент Арташес Арутюнянц: «Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь. Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие».
«Спорт-Экспресс» заявляет, что зимой для улучшения финансовой ситуации «Ростов» может также продать защитника Чистякова, полузащитников Норманна, Попова, Еременко и Ионова и нападающего Шомуродова. Сайт Transfermarkt суммарно оценивает их в чуть более чем 16 миллионов евро.
Карпин уже намекал на проблемы. Помните слова о том, что «Ростов» не борется за чемпионство?
Из-за высокой позиции «Ростова» в чемпионате Карпина постоянно спрашивают о целях на сезон и борьбе за лидерство. Вот что он например ответил после матча с «Зенитом»:
«Чемпионская гонка или не чемпионская – это досужие разговоры журналистов, болельщиков. Говорить, что «Ростов» в чемпионской гонке – это даже звучит смешно, как по мне. Разговор вообще не об этом».
Тогда многие гадали, почему Карпин так самокритичен. Сейчас все встало на свои места: «Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом».