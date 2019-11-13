Гончаренко получил дисквал за мат в разговоре с арбитром. Все по делу?

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на один матч (и еще один – условно}. Причина – резкие высказывания в адрес судей в перерыве матча с «Сочи» (3:2 в пользу ЦСКА).

Из-за дисквалификации Гончаренко пропустит как минимум матч с «Крыльями Советов». В случае, если появятся основания для активации условной части наказания, под нее попадет еще и матч с «Арсеналом».

Так прокомментировал наказание Гончаренко Глава КДК Артур Григорьянц: