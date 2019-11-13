Гончаренко получил дисквал за мат в разговоре с арбитром. Все по делу?
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на один матч (и еще один – условно}. Причина – резкие высказывания в адрес судей в перерыве матча с «Сочи» (3:2 в пользу ЦСКА).
Из-за дисквалификации Гончаренко пропустит как минимум матч с «Крыльями Советов». В случае, если появятся основания для активации условной части наказания, под нее попадет еще и матч с «Арсеналом».
Так прокомментировал наказание Гончаренко Глава КДК Артур Григорьянц:
«По материалам СМИ КДК возбудил дело по поводу оскорбительного поведения Гончаренко в адрес судей. В данном случае мы говорим об употреблении ненормативной лексики. Виктор Михайлович сам лично был на заседании КДК. Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении.
Гончаренко извинился за свое поведение. Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй – условный. Плюс штраф 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона», – сказал Григорьянц.
Почему Гончаренко наказали? Он же никого не оскорбил!
Частый аргумент пользователей против наказания Гончаренко – отсутствие оскорблений в его речи. Действительно, несмотря на то, что тренер ЦСКА употреблял мат, делал он это исключительно в качестве междометий.
Смотрим, что по этому поводу говорит дисциплинарный регламент РФС от 1 октября этого года, доступный на сайте организации:
Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
По регламенту использование мата в адрес официальных лиц матча – это уже оскорбительное поведение. Таким образом, нарушение Гончаренко в точности отвечает определению из регламента.
Кстати, в регламенте указано, что минимальное наказание – два матча дисквалификации. Не пугайтесь, Гончаренко наказали правильно: условная дисквалификация тоже входит в это число.
Семаку дали такое же наказание
Сразу после инцидента многие сравнивали эпизод Гончаренко с ситуацией, которая произошла с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком в августе этого года.
Тогда Семак после матча с «Ахматом» сказал своему помощнику Вильяму де Оливейре фразу «не надо с этими козлами разговаривать», которая попала в ТВ-трансляцию.
Наказание Семака – тоже 1+1. Тут все весьма последовательно с наказанием Гончаренко: оба тренера нарушили лишь один пункт из определения (Гончаренко – ненормативная лексика, Семак – оскорбительное слово), оба тренера это сделали впервые и, как результат, получили одинаковую дисквалификацию.