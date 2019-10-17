20 матчей за допинг – еще одна дисквалификация для русского хоккеиста в НХЛ

В межсезонье сильно раскрутилась новость о дисквалификации Евгения Кузнецова. Ему запретили играть за сборную до 2022 года, но в НХЛ бан продлился всего три матча. Лига посчитала, что употребление кокаина – слабая провинность. НХЛ необходима раскрученная личность Кузнецова, а все остальное решается образовательными программами.

Тем интереснее новая дисквалификация, но уже для другого игрока из России. Валентину Зыкову выписали сразу 20 игр без хоккея за употребление запрещенных веществ. Они были нужны хоккеисту для улучшения физических кондиций.

Сам Зыков признал вину и принял наказание. «Вегас» сразу отрекся от игрока и сказал, что Зыков действовал без консультации с врачом команды. Журналист Грангер рассказал, что Зыков признался президенту клуба по хоккейным операциям в употреблении этого вещества в течение четырех последних лет.

От этого и еще одна важная строчка в комментарии «Вегаса»: Зыков сознательно употреблял запрещенные вещества. 20 матчей – это максимальный срок бана для игроков, которые попадаются в первый раз. Естественно, что Зыкова на время дисквалификации лишат зарплаты. Хоккейный эксперт Павел Лысенков подсчитал в своем телеграм-канале, что Зыков потеряет 170 тысяч долларов.