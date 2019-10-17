20 матчей за допинг – еще одна дисквалификация для русского хоккеиста в НХЛ
Валентин Зыков почти никогда не улыбается. Запомните эту фотографию с главными эмоциями по карьере Зыкова – скоро ее везде растащат на мемы.
В межсезонье сильно раскрутилась новость о дисквалификации Евгения Кузнецова. Ему запретили играть за сборную до 2022 года, но в НХЛ бан продлился всего три матча. Лига посчитала, что употребление кокаина – слабая провинность. НХЛ необходима раскрученная личность Кузнецова, а все остальное решается образовательными программами.
Тем интереснее новая дисквалификация, но уже для другого игрока из России. Валентину Зыкову выписали сразу 20 игр без хоккея за употребление запрещенных веществ. Они были нужны хоккеисту для улучшения физических кондиций.
Сам Зыков признал вину и принял наказание. «Вегас» сразу отрекся от игрока и сказал, что Зыков действовал без консультации с врачом команды. Журналист Грангер рассказал, что Зыков признался президенту клуба по хоккейным операциям в употреблении этого вещества в течение четырех последних лет.
От этого и еще одна важная строчка в комментарии «Вегаса»: Зыков сознательно употреблял запрещенные вещества. 20 матчей – это максимальный срок бана для игроков, которые попадаются в первый раз. Естественно, что Зыкова на время дисквалификации лишат зарплаты. Хоккейный эксперт Павел Лысенков подсчитал в своем телеграм-канале, что Зыков потеряет 170 тысяч долларов.
Чем Зыков вообще интересен?
Валентину Зыкову 24 года. Он воспитывался в московском ЦСКА, но за основную команду поиграть не успел. После сезона в МХЛ за «Красную Армию» Зыков уехал покорять американские лиги. Играл в молодежной команде, потом провел кучу игр в АХЛ. За все время Зыков принадлежал «Эдмонтону», «Каролине» и «Вегасу».
Следующим летом у Валентина Зыкова завершается контракт. Есть вариант, при котором он вернется в Россию и будет выступать за ЦСКА. Но этот сезон Зыков начал в основе «Вегаса». Он провел семь матчей, сделал две голевые передачи, набрал показатель полезности -1. Это не самая плохая статистика для игрока низших звеньев на маленьких минутах.
С февраля Зыков усердно работал для игры в основе. Тогда еще генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи описывал потенциал Зыкова и говорил, что в «Вегасе» в него верят: «Мы знаем, что он может забивать. Ему надо научиться верить в себя. Мы работаем над этим. Если у нас получится объяснить ему, что он способен на большее, он будет играть очень результативно».
В НХЛ у Зыкова уже были голы и ассисты. Например, он хорошо играет на пятаке.
На нем же однажды совершил такое спасение вратарь Адин Хилл.
Сам Зыков отмечает, что после дисквалификации постарается снова помочь команде. Но поверят ли в него теперь?