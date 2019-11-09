Соболева вызвали в сборную – и он сломался. Четыре матча без голов

Александр Соболев – одно из главных открытий этого сезона. До сих пор он делит первую строчку в списке бомбардиров с Эльдором Шомуродовым – несмотря на то, что не забивает уже четыре матча подряд.

Прямо перед этими четырьмя матчами случился вызов в сборную России. Изначально Соболев не попал в заявку, но позже заменил получившего травму Смолова. Правда, на поле так и не вышел.

Четыре матча после сборной: «Оренбург», «Зенит», «Рубин», «Спартак».

Четыре матча до сборной: «Краснодар» (гол), «Ахмат», «Тамбов» (гол, ассист), «Сочи» (дубль).

В новую заявку сборной России Соболев уже не попал (хотя Смолова там тоже нет). «Почему решил вызвать двух форвардов вместо трех? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодежную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», – пояснил свой выбор Черчесов.