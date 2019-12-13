История отношений ЦСКА и ВЭБ: раньше банк давал деньги на стадион, сейчас – получил 75% акций клуба

Почему именно ВЭБ?

По информации «Ведомостей», получить кредит от ВЭБ на льготных условиях ЦСКА помог руководитель президентской администрации Сергей Иванов, который болеет за этот клуб и симпатизирует Гинеру.

Ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника банка, издание сообщило, что Иванов лично участвовал в переговорах ЦСКА и ВЭБ.

Только ли стадион важен?

Нет. Важная единица – бизнес-центр. В 2017 году заместитель гендиректора ЦСКА Владимир Юрин заявил: «Бизнес-центр – основной наш источник дохода в будущем». Он рассказал, что Гинер выбрал идею интеграции бизнес-центра в стадион, поскольку было ясно, что сама арена не позволит зарабатывать достаточные деньги.

Пока отдача от бизнес-центра – недостаточная.

ВЭБ и дальше поддерживал ЦСКА?

Среди задач ВЭБ фактически никогда не было развития спорта, за исключением инвестиций в строительство олимпийских объектов в Сочи. ВЭБ выдал кредиты на их возведение, но после Олимпиады признал невозвратными большую часть из этих кредитов.

В конце концов, ВЭБ пошел на серьезные льготы. Говорилось, что ставка была снижена с 9% до 5%, а срок с десяти лет увеличился до 25.

Что касается ЦСКА, то летом 2019 года Шувалову задали вопрос о возможной выкупе доли клуба, но он отказался от комментариев: «Такие вещи я не могу открывать». Шувалов также заявил, что уже опасений по поводу того, что кредит не будет погашен, у компании нет, а вообще ведется работа по тому, как из ЦСКА сделать суперклуб и чтобы функционировал бизнес-центр.