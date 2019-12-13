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#ЦСКА #Футбол #Евгений Гинер

История отношений ЦСКА и ВЭБ: раньше банк давал деньги на стадион, сейчас – получил 75% акций клуба

13 декабря 2019, 23:50

Президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил информацию о том, что госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 75% акций клуба. Гинер поблагодарил руководство ВЭБ и заверил болельщиков, что у них нет поводов для беспокойств. Наблюдательный совет компании решил произвести конвертацию в акции долга ЦСКА после возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Что это за компания?

Она была основана еще в 1922 году и работала в качестве банка внешнеэкономической деятельности СССР. В мае 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О банке развития», с тех пор цель компании – повышение конкурентоспособности российской экономики и стимулирование инвестиционной деятельности.

ВЭБ поддержал проекты по созданию крупнейшей в стране ГЭС, главного в мире комплекса по производству полипропилена, олимпийских объектов в Сочи и других. В 2015-м ВЭБ едва не закрылся из-за большого количества проблемных активов – спасла финансовая помощь от Правительства РФ.

ВЭБ – на 100% государственная корпорация, ее председателя зовут Игорь Шувалов.

Какие у нее взаимоотношения с ЦСКА?

Весной 2012 года появились слухи о попытке ЦСКА взять кредит в ВЭБ (тогда – «Внешэкономбанке») в 14 миллиардов рублей для строительства стадиона. Ни в банке, ни в клубе тогда не стали комментировать эту информацию. Но связь клуба и компании была подтверждена позже.

Вышло так:

  • ВЭБ дал кредит на десять лет и сообщил в 2016 году, что вложил в проект $240 миллионов;
  • Тогда же был открыт стадион «Арена ЦСКА», но через год он получил название «ВЭБ Арена»;
  • Стадион был заложен по кредиту, который выдала ВЭБ. Так что для получения 75% акций сейчас ВЭБ ничего не пришлось платить – пакет акций был в залоге по кредиту.

Сергей Иванов

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Почему именно ВЭБ?

По информации «Ведомостей», получить кредит от ВЭБ на льготных условиях ЦСКА помог руководитель президентской администрации Сергей Иванов, который болеет за этот клуб и симпатизирует Гинеру.

Ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника банка, издание сообщило, что Иванов лично участвовал в переговорах ЦСКА и ВЭБ.

Только ли стадион важен?

Нет. Важная единица – бизнес-центр. В 2017 году заместитель гендиректора ЦСКА Владимир Юрин заявил: «Бизнес-центр – основной наш источник дохода в будущем». Он рассказал, что Гинер выбрал идею интеграции бизнес-центра в стадион, поскольку было ясно, что сама арена не позволит зарабатывать достаточные деньги.

Пока отдача от бизнес-центра – недостаточная.

ВЭБ и дальше поддерживал ЦСКА?

Среди задач ВЭБ фактически никогда не было развития спорта, за исключением инвестиций в строительство олимпийских объектов в Сочи. ВЭБ выдал кредиты на их возведение, но после Олимпиады признал невозвратными большую часть из этих кредитов.

В конце концов, ВЭБ пошел на серьезные льготы. Говорилось, что ставка была снижена с 9% до 5%, а срок с десяти лет увеличился до 25.

Что касается ЦСКА, то летом 2019 года Шувалову задали вопрос о возможной выкупе доли клуба, но он отказался от комментариев: «Такие вещи я не могу открывать». Шувалов также заявил, что уже опасений по поводу того, что кредит не будет погашен, у компании нет, а вообще ведется работа по тому, как из ЦСКА сделать суперклуб и чтобы функционировал бизнес-центр.

Игорь Шувалов

Kremlin Pool / Global Look Press

Сегодня стало известно, что ЦСКА и ВЭБ договорились. То интервью о суперклубе тоже вспомнили. «Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом», – сказал Гинер.

Шувалов же, по данным «Интерфакс», рассматривает такой шаг как временную меру для возможности развития ЦСКА и рассчитывает привлечь инвесторов: «Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной – по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался».

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Все фото: АГН Москва / Global Look Press
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