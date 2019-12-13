Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС

Реакция Гинера – оскорбления

Президент ЦСКА Евгений Гинер после игры сильно злился. «Чемпионату» и Sport24 он дал интервью и вот что наговорил, затронув работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

• «Всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова».

• «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится».

Наказание Гинера – бан и штраф

Комитет РФС по этике получил письмо генсека РФС Александра Алаева, который призвал рассмотреть высказывания президента ЦСКА. Наказание следующее:

Запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца;

Этот запрет так же – на один год условно;

Штраф на сумму в один миллион рублей;

Невозможность участвовать в заседаниях исполкома РФС.

Деньги от штрафа средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.