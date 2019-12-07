Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
В этом матче было три эпизода, в которые вмешивался VAR.
Первый момент: Казарцева смутил эпизод перед голом Облякова.
Об этом мы подробнее писали здесь. Если кратко: ассистенты арбитра нашли нарушение в столкновении Кучаева и Ари. Василий Казарцев долго переговаривался с помощниками, в итоге сам посмотрел повтор и продолжил матч, засчитав гол. На все ушло 5 минут.
В перерыве матча комментатор Константин Генич сказал, что у Казарцева были какие-то проблемы со связью с помощниками.
Второй момент: Казарцев убеждался, был ли фол Облякова перед пенальти Ари.
Во втором тайме Иван Обляков сфолил на Ари в штрафной ЦСКА: заслонил мяч и опрокинул соперника. Казарцев слушал подсказки помощников, разговаривал с Акинфеевым и Магнуссоном. В итоге посмотрел повтор, дал Облякову желтую и разрешил Ари пробить. Все вместе – 5 минут.
Третий момент: Казарцев смотрел, был ли фол на Набабкине в конце матча.
Уже в добавленное время ЦСКА провел классную атаку, по итогам которой Набабкин неплохо пробил, но Сафонов сделал крутой сейв. В это время удар Набабкина блокировал Вандерсон, и так возник третий спорный эпизод.
Казарцев посчитал, что там было нарушение правил со стороны Вандерсона. Он все так же долго разговаривал с помощниками, сбегал и посмотрел повтор, вернулся и не поставил на пенальти.
На этот эпизод также ушли 5 минут. К основному времени судья добавил 4 минуты. Но вместо четырех минут Казарцев дал поиграть (с учетом вмешательства VAR) целых шесть минут: начали на 95-й и ушли только на 102-й.