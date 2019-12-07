Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы

В этом матче было три эпизода, в которые вмешивался VAR.

Первый момент: Казарцева смутил эпизод перед голом Облякова.

Об этом мы подробнее писали здесь. Если кратко: ассистенты арбитра нашли нарушение в столкновении Кучаева и Ари. Василий Казарцев долго переговаривался с помощниками, в итоге сам посмотрел повтор и продолжил матч, засчитав гол. На все ушло 5 минут.

В перерыве матча комментатор Константин Генич сказал, что у Казарцева были какие-то проблемы со связью с помощниками.