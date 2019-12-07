Обляков не забивает в этом сезоне некрасиво. В этот раз гол чуть не отобрал VAR
В матче «Краснодара» и ЦСКА гости уже на 15 минуте забили гол. Во-первых, впервые в этом сезоне ЦСКА забил в стартовые 15 минут игры (последняя команда РПЛ, которой это удалось). Во-вторых, классный гол удался Ивану Облякову.
Для Облякова это второй мяч в этом сезоне чемпионата России – оба получились классными. Первый он забил «Сочи» (смотреть с 05:23).
В матче с «Краснодаром» у Облякова получился классный гол с дальней дистанции.
И да, этот мяч чуть было не отменил арбитр Казарцев. Все из-за того, что атака ЦСКА началась с этого эпизода:
Кучаев наткнулся на Ари, после чего второй повалился на газон. Ассистенты Казарцева увидели в этом нарушение правил со стороны Кучаева и довели дело до просмотра повтора с помощью VAR. После 5 минут обсуждения (в перерыве это объяснили тем, что у Казарцева были какие-то проблемы при разговоре с ассистентами) момента Казарцев все-таки засчитал гол и продолжил матч.