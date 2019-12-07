Обляков не забивает в этом сезоне некрасиво. В этот раз гол чуть не отобрал VAR

В матче «Краснодара» и ЦСКА гости уже на 15 минуте забили гол. Во-первых, впервые в этом сезоне ЦСКА забил в стартовые 15 минут игры (последняя команда РПЛ, которой это удалось). Во-вторых, классный гол удался Ивану Облякову.

Для Облякова это второй мяч в этом сезоне чемпионата России – оба получились классными. Первый он забил «Сочи» (смотреть с 05:23).