ЦСКА еще никогда не играл так плохо в ЛЕ. Но крупные провалы тоже случались

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и после трех поражений и двух ничьих окончательно потерял шансы на выступление в весенней части еврокубков. Два забитых мяча и всего два очка в пяти турах с не самыми сильными соперниками – одна из худших еврокампаний в Лиге Европы в истории.

В прошлом веке позорные ситуации выражались непопаданием на групповую стадию из-за провалов в отборочных раундах. Были поражения от «Штурма», «Фейеноорда». Был вылет от «Виборга» в первом раунде в сезоне-2000/01. На следующий сезон была неудача на той же стадии с «Пармой», а дальше дела как-то наладились.

Главные провалы ЦСКА в Лиге Европы (Кубке УЕФА):

1. Сезон-2005/06, следующий после победы в Кубке УЕФА. Тогда на групповом этапе ЦСКА встретился с «Марселем», «Левски», «Херенвеном» и «Динамо» из Бухареста, выиграл лишь один матч (у «Левски») и расположился на предпоследнем месте группы.