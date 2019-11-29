ЦСКА еще никогда не играл так плохо в ЛЕ. Но крупные провалы тоже случались
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и после трех поражений и двух ничьих окончательно потерял шансы на выступление в весенней части еврокубков. Два забитых мяча и всего два очка в пяти турах с не самыми сильными соперниками – одна из худших еврокампаний в Лиге Европы в истории.
В прошлом веке позорные ситуации выражались непопаданием на групповую стадию из-за провалов в отборочных раундах. Были поражения от «Штурма», «Фейеноорда». Был вылет от «Виборга» в первом раунде в сезоне-2000/01. На следующий сезон была неудача на той же стадии с «Пармой», а дальше дела как-то наладились.
Главные провалы ЦСКА в Лиге Европы (Кубке УЕФА):
1. Сезон-2005/06, следующий после победы в Кубке УЕФА. Тогда на групповом этапе ЦСКА встретился с «Марселем», «Левски», «Херенвеном» и «Динамо» из Бухареста, выиграл лишь один матч (у «Левски») и расположился на предпоследнем месте группы.
2. Сезон-2012/13. Тогда в раунде плей-офф ЦСКА попался АИК. Первый матч – тяжелейшая победа в гостях благодаря голу Хонды (1:0). Вторая встреча – АИК забил в самом начале и удвоил счет за пару минут до конца добавленного времени. ЦСКА остался без еврокубков.
Для ЦСКА сезон-2019/20 – первый, когда команда стартовала с группового этапа ЛЕ. До этого были шесть сезонов подряд, когда ЦСКА начинал евросезон в ЛЧ. И да, в Лиге чемпионов тоже случались лютые провалы:
• Сезон-2007/08. ЦСКА набрал одно очко в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ и расположился на четвертом месте в группе. Забил, кстати, семь голов, что больше, чем у ПСВ, который был в группе третьим – три мяча (и все в ворота ЦСКА).
• Сезон-2013/14. Делаем поправку на соперников («Бавария», «Манчестер Сити» и «Виктория»), но пять поражений в шести матчах – это перебор.
• Сезон-2014/15. Тут тоже последнее место в группе ЛЧ. Но соперники были несколько серьезнее: снова «Бавария» и «Сити», «Рома».
• В сезоне-2016/17 «Монако», «Байер» и «Тоттенхэм» снова отправили ЦСКА на четвертую строчку таблицы.
• Сезон-2018/19. С одной стороны, были две победы над «Реалом». С другой стороны, ЦСКА дважды проиграл «Роме», один раз проиграл «Виктории» и остался без Лиги Европы.