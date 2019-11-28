Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился

«Краснодару» в матче с «Базелем» нужна была только победа, чтобы быть как можно ближе к еврокубковой весне. У «Краснодара» было ощутимое преимущество по ходу игры, но превратить его во что-то серьезное удалось только во втором тайме. Главный герой – Ари. Вот три ключевых эпизода из этого матча для Ари:

1. Реализованный пенальти. Заработал его сам Ари – его снес на углу штрафной Омар Альдерете.

2. Желтая карточка, полученная за то, что снял майку во время празднования гола.