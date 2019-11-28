Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился
«Краснодару» в матче с «Базелем» нужна была только победа, чтобы быть как можно ближе к еврокубковой весне. У «Краснодара» было ощутимое преимущество по ходу игры, но превратить его во что-то серьезное удалось только во втором тайме. Главный герой – Ари. Вот три ключевых эпизода из этого матча для Ари:
1. Реализованный пенальти. Заработал его сам Ари – его снес на углу штрафной Омар Альдерете.
2. Желтая карточка, полученная за то, что снял майку во время празднования гола.
3. Удаления уже в добавленное время. Ари просто убегал от защиты «Базеля», хлестко пробил, и Жонас перевел мяч на угловой. Дальше камера показала, что Ари резко отреагировал на какие-то претензии Альдерете: развернулся, шлепнул ему по лицу. Реакция арбитра – вторая желтая и красная.
Интересно, что с Альдерете у Ари был еще один неприятный эпизод во втором тайме. Там Ари не понравился грубый отбор Альдерете, и он, отмахнувшись, попал ему по лицу. Альдерете толкнул его на газон. Арбитр же обошелся устным предупреждением и не показал карточек.