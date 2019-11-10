Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева

Матч с «Сочи» получился для ЦСКА очень трудным (3:2 – победа гостей). Во-первых, ЦСКА пропустил первый – пришлось догонять «Сочи». Во-вторых, при счете 1:1 «Сочи» снова вырвался вперед.

Последующая победа ЦСКА – во многом заслуга Ивана Облякова. В первом тайме он неоднократно обострял атаки ЦСКА. Главный момент – прошел через двух соперников и классно пробил с правой ноги. С этим ударом справился Сослан Джанаев.

Во втором тайме Обляков выдал классный перформанс.

Сначала забил гол классным ударом. Но здесь есть вопрос: показалось, что Марио Фернандес вытащил мяч уже после того, как он ушел за пределы поля.