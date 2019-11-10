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#ЦСКА #Футбол #РПЛ #Сочи #Никола Влашич #Алан Дзагоев #Федор Чалов

Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева

10 ноября 2019, 18:43

Матч с «Сочи» получился для ЦСКА очень трудным (3:2 – победа гостей). Во-первых, ЦСКА пропустил первый – пришлось догонять «Сочи». Во-вторых, при счете 1:1 «Сочи» снова вырвался вперед.

Последующая победа ЦСКА – во многом заслуга Ивана Облякова. В первом тайме он неоднократно обострял атаки ЦСКА. Главный момент – прошел через двух соперников и классно пробил с правой ноги. С этим ударом справился Сослан Джанаев.

Во втором тайме Обляков выдал классный перформанс.

Сначала забил гол классным ударом. Но здесь есть вопрос: показалось, что Марио Фернандес вытащил мяч уже после того, как он ушел за пределы поля.

Потом отдал шикарную передачу на Федора Чалова.

Чалов! Чалов! Чалов!

В последний раз Федор Чалов забивал 22 сентября в матче с «Краснодаром». Дальше – 10-матчевая безголевая серия, которая совпала с всеобщей хандрой ЦСКА (3 победы, 4 поражения и 3 ничьи).

В матче с «Сочи» Чалов забил шикарный гол. Проскролльте наверх и зацените классную передачу Облякова и великолепное исполнение Чалова.

Возвращение Дзагоева

В конце матча, когда скорости стали не такими, какие были в самом начале, Виктор Гончаренко решился на замену. При счете 2:3 с поля ушел Никола Влашич – его место занял Алан Дзагоев.

твиттер ЦСКА

Для Дзагоева это первый официальный матч впервые с 3 ноября 2018 года – тогда он травмировал бедро в матче против «Динамо». В феврале в товарищеской встрече против «Картахены». Он порвал крестообразную связку.

Все фото: твиттер ЦСКА
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