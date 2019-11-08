Драка фанатов в метро, нападение перед ареной, аресты – все это окружало игру ЦСКА в Лиге Европы
Матч ЦСКА и «Ференцвароша» (0:0) обсуждали еще до его начала. Тут сразу интересно необычное совпадение: в один день с игрой Лиги Европы в Будапешт приехал президент Турции Эрдоган. ЦСКА сразу предупредил фанатов о перекрытиях в городе. Порядок попадания на гостевую трибуну тоже был строгим – только с определенных улиц. От неприятностей не спасло.
Одним из первых пост о беспорядках в Будапеште опубликовал комментатор Михаил Моссаковский. Конная полиция и собаки – основные герои ситуации. На улицах сталкивались сразу несколько фанатских групп, пошли и задержания. Уже во время матча ситуацию контролировали представители ЦСКА, которые пришли к фанатам на сектор. До этого было совсем сложно.
О задержаниях сообщили и в соцсетях российского посольства в Будапеште. Они связаны не только с беспорядками на улицах, но и с дракой в метро. В ней обвинили фанатов ЦСКА – именно их многие посчитали зачинщиками. Так считают не все: есть мнение, что как раз венгры заранее продумали место и время столкновения.
Во многом из-за приезда Эрдогана на улицах были дополнительные отряды полиции. Они же сопровождали фанатов ЦСКА на стадион. Сама дорога заняла около часа: сначала фанатов собирали в группу, а потом уже вели к арене. Болельщик Евгений собирал посты об этом в твиттере – его группа успела к стартовому свистку, хотя опасалась опоздания.
При входе на сектор венгерские болельщики атаковали фанатов ЦСКА. Об этом рассказывал «СЭ». Тут оперативно сработали уже стюарды – до громких разборок уже не дошло. Не всем повезло с дорогой на арену. Фанатов разбивали на несколько групп, но некоторых особенно долго водили по кордонам.
Болельщиков ЦСКА в Будапеште могло быть и намного больше. Клуб заранее предупредил, что всю гостевую квоту выкупили, поэтому билеты в самом Будапеште не продавали. Самим фанатам при этом не понравилось наличие свободных мест при забитом гостевом секторе. Организаторы могли выделить квоту и серьезнее (это обсуждали в соцсетях).
Пришедшие фанаты ЦСКА все равно организовали мощный гостевой перфоманс – тоже про фанатизм. Получилась красота, а позже ее разбавили огнем. Только победы на поле от этого все равно не случилось.