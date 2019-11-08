Драка фанатов в метро, нападение перед ареной, аресты – все это окружало игру ЦСКА в Лиге Европы

Болельщиков ЦСКА в Будапеште могло быть и намного больше. Клуб заранее предупредил, что всю гостевую квоту выкупили, поэтому билеты в самом Будапеште не продавали. Самим фанатам при этом не понравилось наличие свободных мест при забитом гостевом секторе. Организаторы могли выделить квоту и серьезнее (это обсуждали в соцсетях).

Пришедшие фанаты ЦСКА все равно организовали мощный гостевой перфоманс – тоже про фанатизм. Получилась красота, а позже ее разбавили огнем. Только победы на поле от этого все равно не случилось.