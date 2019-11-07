Фернандеша подписали из-за отсутствия других вариантов. К основе его готовили два месяца
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» (3:1) в матче Лиги Европы. Два мяча в этой игре забил Мануэл Фернандеш. В моменте с первым голом помог рикошет (возможно, перепишут на автогол), а второй мяч – личное выражение креатива Фернандеша. Под удар Сулейманова он подставил пятку.
Это первый дубль Фернандеша в «Краснодаре», куда его вообще пригласили вынужденно.
23 августа «Краснодар» выкатил заявление по ситуации в клубе. Тогда как раз травмировал крестообразные связки Реми Кабелья, а команда влетела 0:4 «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов. От «Краснодара» выступал гендиректор клуба Владимир Хашиг. Он рассказал, что клуб будет использовать больше молодых игроков, но это вынужденная мера. Накопилось слишком много травмированных.
«У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных», – ключевые слова из заявления Хашига. Газинский, Классон, Кабелья – основные потери, все в полузащите.
2 сентября в «Краснодар» на их место перешел Мануэл Фернандеш. За него не платили: пришел свободным агентом, потому что завершился контракт с «Локомотивом». Так Фернандеш настроился на шестой сезон в России, но играть начал не сразу. На момент перехода он еще не был в форме для основы «Краснодара». Фернандеша подводили постепенно, в полузащите все это время выходил молодой Уткин.
Обещание Хашига выполнили, во все правила уложились. Фернандеша впервые выпустили как раз в Лиге Европы. Против «Хетафе» (1:2) ему дали 21 минуту игрового времени – тот матч пока единственный, где «Краснодар» проиграл при участии Фернандеша. Потом он выходил на замену против «Динамо» и «Трабзонспора», а дальше наконец-то получил полноценное место в основе.
Фернандеш забил «Оренбургу» в РПЛ, средне отбегал против «Ростова», теперь дважды отличился за 60 минут игры с «Трабзонспором». Весь парадокс ситуации в том, что летом он мог оказаться именно в Турции. «Предложение «Краснодара» оказалось самым интересным, согласился почти без раздумий», – объяснял сам Фернандеш. Болельщики этому только рады.