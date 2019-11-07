Фернандеша подписали из-за отсутствия других вариантов. К основе его готовили два месяца

23 августа «Краснодар» выкатил заявление по ситуации в клубе. Тогда как раз травмировал крестообразные связки Реми Кабелья, а команда влетела 0:4 «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов. От «Краснодара» выступал гендиректор клуба Владимир Хашиг. Он рассказал, что клуб будет использовать больше молодых игроков, но это вынужденная мера. Накопилось слишком много травмированных.

«У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play . И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных», – ключевые слова из заявления Хашига. Газинский, Классон, Кабелья – основные потери, все в полузащите.