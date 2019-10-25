Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках
Переход Берга в «Краснодар» был неожиданным. Швед – известный форвард своей сборной, немало забивал в прошлых клубах, даже друга спасал от карточки и поселил фаната в своей квартире на время ЧМ-2018. Но возраст смущал – Бергу 33 года, это самое возрастное приобретение клуба, фокусирующегося на молодежи.
В первых 11 матчах за «Краснодар» Берг не забил ни разу, еще и регулярно промахивался из очень хороших позиций. Пик критики в адрес шведа пришелся после оглушительного поражения от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов.
«Пусть думают люди, которые его привезли в «Краснодар». Считаю, что клубу просто не хватает классного нападающего. Берг уже не такой забивала, как три года назад», – сказал на это Андрей Талалаев.
Владимир Быстров тоже много чего говорил, но наиболее ярким было сравнение Берга с сосной.
Свои встали на защиту. Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян обратился к болельщикам с призывом не слушать диванных критиков, аналитик Евгений Шевелев посчитал негатив в адрес шведа несправедливыми ярлыками. Мурад Мусаев в октябрьском интервью закрепил все это цифрами:
- «Он на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев»;
- «У Маркуса 47% ударов в створ – это шестой результат в РПЛ на сегодня»;
- «В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний. Это лучший показатель в лиге».
К этому времени Берг забил уже три гола в РПЛ, причем кому – «Спартаку» и ЦСКА. Первый гол в ворота ЦСКА – обычный, рабочий, как раз для форварда. А второй уже был очень красивым:
«Спартаку», как и первый гол ЦСКА, он забил после стандарта. Технично принял мяч и реализовал момент.
Берга, конечно, спросили про реакцию Быстрова. Тот ответил максимально корректно, да еще и с юмором: «Вы говорите, что он бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно.
Я стал игроком «Краснодара», когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России».
В РПЛ получилось, оставалось зажечь в еврокубках, там «Краснодар» проиграл пять из шести матчей в этом сезоне – швед играл везде. Седьмая игра стала победной, именно гол Берга позволил обыграть «Трабзонспор». С близкого расстояния реализовал свой момент:
Таким образом, у Берга четыре гола в последних девяти матчах. А вообще – очень удачный месяц в период с 22 сентября, ведь был еще гол за Швецию в ворота сборной Испании. Впереди – три матча «Краснодара» дома с «Оренбургом», «Трабзонспором» и «Локомотивом». Из пяти голов Берга в сезоне на стадионе «Краснодара» видели только один.