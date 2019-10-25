Берга называли деревом, а он забивает «Спартаку», ЦСКА и в еврокубках

Переход Берга в «Краснодар» был неожиданным. Швед – известный форвард своей сборной, немало забивал в прошлых клубах, даже друга спасал от карточки и поселил фаната в своей квартире на время ЧМ-2018. Но возраст смущал – Бергу 33 года, это самое возрастное приобретение клуба, фокусирующегося на молодежи.

В первых 11 матчах за «Краснодар» Берг не забил ни разу, еще и регулярно промахивался из очень хороших позиций. Пик критики в адрес шведа пришелся после оглушительного поражения от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов.

«Пусть думают люди, которые его привезли в «Краснодар». Считаю, что клубу просто не хватает классного нападающего. Берг уже не такой забивала, как три года назад», – сказал на это Андрей Талалаев.

Владимир Быстров тоже много чего говорил, но наиболее ярким было сравнение Берга с сосной.