Вадим Карпов
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#Вадим Карпов #Лига Европы

17-летний Карпов сыграл в двух проигранных матчах ЦСКА. В обоих тренеры соперника признались, что специально атаковали через его зону

24 октября 2019, 23:21

Вадиму Карпову 17 лет. Это его первый сезон во взрослом футболе. В Лиге Европы он сыграл в двух проигранных матчах из трех. 

Тренер «Лудогорца» Станислав Генчев: «В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить». Если что, в первом тайме того матча ЦСКА выигрывал 1:0. Во втором – пропустил 5 голов.

Тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров: «Знали, что Марио [Фернандес] играет в атаку, он, возможно, лучший правый защитник в российском чемпионате. Но почти не обороняется. А в центре ЦСКА имеет 17-летнего защитника Карпова. Разница в скорости с Нгуеном была. В первом тайме он всегда старался открываться за спину. Мы старались создавать моменты в зоне Карпова».

Карпов сыграл в этом сезоне в четырех матчах ЦСКА. Команда выиграла только в одном из них и пропустила суммарно 9 голов.

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