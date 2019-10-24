ЦСКА проиграл даже 260-й команде Европы. Теперь 0 (НОЛЬ!) очков после трех туров

ЦСКА после двух поражений нужно было побеждать «Ференцварош» дома – ничья сильно ухудшала бы шансы для выхода из группы, поражение вообще стало бы катастрофой. ЦСКА владел преимуществом весь матч, не реализовал несколько моментов, а под конец пропустил. 0:1.

Очень коротко:

• Обляков, Ахметов, Чалов, Влашич, Сигурдссон, Сантос, Бистрович – каждый из них имел по супермоменту, чтобы забить всего один гол, которого хватило бы для победы.

• Глядя в статистику WhoScored, особенно в матчах чемпионата России, чаще взгляд падает на большие цифры – от пяти и выше каких-либо конкретных полезных действий. Влашич много бил, Обляков отдавал ключевые передачи, но толку от этого не было вообще.