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#ЦСКА #Футбол #Лига Европы #Ференцварош

ЦСКА проиграл даже 260-й команде Европы. Теперь 0 (НОЛЬ!) очков после трех туров

24 октября 2019, 21:58

ЦСКА после двух поражений нужно было побеждать «Ференцварош» дома – ничья сильно ухудшала бы шансы для выхода из группы, поражение вообще стало бы катастрофой. ЦСКА владел преимуществом весь матч, не реализовал несколько моментов, а под конец пропустил. 0:1.

Очень коротко:

• Обляков, Ахметов, Чалов, Влашич, Сигурдссон, Сантос, Бистрович – каждый из них имел по супермоменту, чтобы забить всего один гол, которого хватило бы для победы.

• Глядя в статистику WhoScored, особенно в матчах чемпионата России, чаще взгляд падает на большие цифры – от пяти и выше каких-либо конкретных полезных действий. Влашич много бил, Обляков отдавал ключевые передачи, но толку от этого не было вообще.

• Чисто по цифрам лучший – 17-летний защитник Карпов, у него целых восемь удачных отборов мяча. Зато потом мы смотрим повтор гола и замечаем, что он просто наблюдал за тем, как «Ференцварош» забивает победный мяч.

• ЦСКА нанес 20 ударов по воротам «Ференцвароша». Голкиперу пришлось в этих случаях вступать в игру всего четыре раза, именно столько долетело в створ.

ЦСКА проиграл 260-й команде рейтинга УЕФА (ЦСКА идет 33-м). Последний раз «Ференцварош» в групповом этапе еврокубка играл 15 лет назад.

• Октябрь – ужас для ЦСКА. Одна ничья и три поражения в четырех матчах РПЛ и ЛЕ.

«Эспаньол» обыграл в гостях «Лудогорец», так что теперь шансы ЦСКА на выход из группы абсолютно минимальны. Даже три победы в трех оставшихся матчах ничего не гарантируют.

«Гол.ру»

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