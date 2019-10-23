Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!

На следующий день «ПСЖ» официально подтвердил, что Мбаппе пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

Его не было весь месяц ни в играх за клуб, ни в сборной. Мбаппе более-менее восстановился только к 28 сентября и сыграл 31 минуту на выезде против «Бордо».

Затем – вышел на полчаса в Стамбуле, куда «ПСЖ» приехал в Лигу чемпионов к «Галатасараю». Там он сорвал восстановление и вылетел еще на пару недель.

18 октября – Мбаппе осторожно выходит на 8 минут в «Ницце». И забивает! И отдает голевую передачу! Еще раз: за 8 минут, после травмы.

Оказалось, это была репетиция к тому, что он исполнил через четыре дня в Брюсселе.