Килиан Мбаппе
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#Килиан Мбаппе #Футбол #Лига чемпионов #ПСЖ #Лига 1

Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!

23 октября 2019, 00:50

Этой осенью Килиан Мбаппе лечится. 

Все началось 25 августа. Мбаппе вышел против «Тулузы» в 3-м туре чемпионата Франции. Это была его 100-я игра в лиге. На 66-й минуте он ушел на замену, держась за заднюю поверхность бедра и прося помощь у клубных врачей.  

На следующий день «ПСЖ» официально подтвердил, что Мбаппе пропустил месяц из-за  травмы подколенного сухожилия.

Его не было весь месяц ни в играх за клуб, ни в сборной. Мбаппе более-менее восстановился только к 28 сентября и сыграл 31 минуту на выезде против «Бордо». 

Затем – вышел на полчаса в Стамбуле, куда «ПСЖ» приехал в Лигу чемпионов к «Галатасараю». Там он сорвал восстановление и вылетел еще на пару недель.

18 октября – Мбаппе осторожно выходит на 8 минут в «Ницце». И забивает! И отдает голевую передачу! Еще раз: за 8 минут, после травмы. 

Оказалось, это была репетиция к тому, что он исполнил через четыре дня в Брюсселе.  

Он вышел на 52-й минуте и погнал.

61-я минута: перехватывает отбитый вратарем мяч и головой в одно касание забивает почти в упор.

63-я минута: прострелил с острого угла штрафной точно в ногу Икарди. 

79-я минута: получил пас на ход от Ди Марии вбежал в штрафную и оббежал сразу и защитника, и вратаря, закинув с острого угла в пустые ворота. 

83-я минута: еще один пас на ход от Ди Марии, но теперь по центру – выход один на один без шансов для вратаря. 

Итого: 39 минут, 3 гола, 1 голевая, меньше 10 минут в среднем на создание одного результативного действия.

А вот безумная статистика Мбаппе за время после травмы:

  • 4 матча – везде выходы на замену.
  • 108 минут суммарно.
  • 4 гола.
  • 2 голевых.

Параллельно Мбаппе переписал пару рекордов.

  1. Самый молодой француз, который сделал хет-трик в еврокубках.
  2. Самый молодой игрок, который сделал хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену.
  3. Самый молодой игрок, который забил 15 голов в Лиге чемпионов. Ему 20 лет и 306 дней. Месси во время 15 голов был 21 год и 288 дней.
Все фото: imago-images.de, zumapress / global look press
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