Мбаппе вышел на полчаса (болеет всю осень) – забил три гола, отдал голевую, переписал пару рекордов!
Этой осенью Килиан Мбаппе лечится.
Все началось 25 августа. Мбаппе вышел против «Тулузы» в 3-м туре чемпионата Франции. Это была его 100-я игра в лиге. На 66-й минуте он ушел на замену, держась за заднюю поверхность бедра и прося помощь у клубных врачей.
На следующий день «ПСЖ» официально подтвердил, что Мбаппе пропустил месяц из-за травмы подколенного сухожилия.
Его не было весь месяц ни в играх за клуб, ни в сборной. Мбаппе более-менее восстановился только к 28 сентября и сыграл 31 минуту на выезде против «Бордо».
Затем – вышел на полчаса в Стамбуле, куда «ПСЖ» приехал в Лигу чемпионов к «Галатасараю». Там он сорвал восстановление и вылетел еще на пару недель.
18 октября – Мбаппе осторожно выходит на 8 минут в «Ницце». И забивает! И отдает голевую передачу! Еще раз: за 8 минут, после травмы.
Оказалось, это была репетиция к тому, что он исполнил через четыре дня в Брюсселе.
Он вышел на 52-й минуте и погнал.
61-я минута: перехватывает отбитый вратарем мяч и головой в одно касание забивает почти в упор.
63-я минута: прострелил с острого угла штрафной точно в ногу Икарди.
79-я минута: получил пас на ход от Ди Марии вбежал в штрафную и оббежал сразу и защитника, и вратаря, закинув с острого угла в пустые ворота.
83-я минута: еще один пас на ход от Ди Марии, но теперь по центру – выход один на один без шансов для вратаря.
Итого: 39 минут, 3 гола, 1 голевая, меньше 10 минут в среднем на создание одного результативного действия.
А вот безумная статистика Мбаппе за время после травмы:
- 4 матча – везде выходы на замену.
- 108 минут суммарно.
- 4 гола.
- 2 голевых.
Параллельно Мбаппе переписал пару рекордов.
- Самый молодой француз, который сделал хет-трик в еврокубках.
- Самый молодой игрок, который сделал хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену.
- Самый молодой игрок, который забил 15 голов в Лиге чемпионов. Ему 20 лет и 306 дней. Месси во время 15 голов был 21 год и 288 дней.