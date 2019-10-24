Лига Европы
Футбол
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
Магуайр вывел «МЮ» как капитан, но забыл подойти на бросок монетки
24 октября 2019, 21:07
«Манчестер Юнайтед» играет матч третьего тура Лиги Европы в Сербии, в гостях у «Партизана». Капитаном «МЮ» в этом матче стал Харри Магуайр, который перешел в команду летом. В клубе он сыграл к этому моменту всего девять матчей.
Перед игрой на традиционный бросок монетки, где определяют команду, которая начнет матч с центра поля, подошли судьи и капитан «Партизана». Магуайра пришлось звать ассистентам рефери – тот пошел готовиться к матчу с одноклубниками. Англоязычные комментаторы предположили, что Магуайр пока не успел привыкнуть к роли капитана.
Первый тайм для «МЮ» в Белграде прошел успешно – 1:0 в их пользу после гола Марсьяля с пенальти.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые