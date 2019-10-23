Главная странность матча с «Лейпцигом» – замены «Зенита». Семак усилил оборону после двух пропущенных (или нет?)

У Семака почти нет вариантов в атаке. Мы привыкли, что «Зенит» – команда с длинной скамейкой, но это справедливо для всех линий, кроме атаки. Чистых форвардов в команде только два – Азмун и Дзюба, и оба вышли в основе. Еще в составе есть Кокорин, который не играет по понятным причинам, и Дриусси, который раньше играл центрфорварда, но не выходит на этой позиции уже пару лет.

Дополнительно по команде сильно бьет отсутствие Малкома – его покупали в том числе для того, чтобы варьировать атаку. Мак, который в итоге вышел на поле, не в форме – в этом сезоне он уже пропускал матчи из-за недомогания, а в РПЛ сыграл всего в трех матчах.

Защитников не пять, а три. Формально на поле появился защитник Осорио. По факту – крайние защитники Сантос и Караваев выдвинулись вперед, сместив баланс ближе к атаке.

Такой вариант напрашивался после прошлого матча с «Ростовом», где Караваев классно подключался к атакам и забил гол. Да и схему эту Семак наигрывает уже давно: именно так «Зенит» строил защиту в матче с «Лионом», где выглядел вполне неплохо.

Все три игрока явно не вписались в игру. Азмун, Дриусси и Шатов практически ничего не показали: Азмун и Шатов ни разу даже не пробили по воротам, а Дриусси сделал это всего один раз.

У Азмуна смешная точность передач – 37%. Дриусси не сделал ни одной обводки и, как и Олег Шатов, не выиграл ни одного единоборства.