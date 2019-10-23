Главная странность матча с «Лейпцигом» – замены «Зенита». Семак усилил оборону после двух пропущенных (или нет?)
На 59 минуте «Зенит» пропустил второй мяч от «Лейпцига». Сразу после этого у «Зенита» пошли замены:
- 64 минута – защитник Осорио вместо вингера Шатова.
- 74 минута – полузащитник Кузяев вместо нападающего Азмуна.
- 81 минута – крайний полузащитник Мак вместо атакующего полузащитника Дриусси.
В двух случаях из трех – очевидный выход более оборонительного игрока на поле в ситуации, когда «Зениту» строго необходимо забивать, и итоговая схема с пятью защитниками. Но у Семака были на то причины.
У Семака почти нет вариантов в атаке. Мы привыкли, что «Зенит» – команда с длинной скамейкой, но это справедливо для всех линий, кроме атаки. Чистых форвардов в команде только два – Азмун и Дзюба, и оба вышли в основе. Еще в составе есть Кокорин, который не играет по понятным причинам, и Дриусси, который раньше играл центрфорварда, но не выходит на этой позиции уже пару лет.
Дополнительно по команде сильно бьет отсутствие Малкома – его покупали в том числе для того, чтобы варьировать атаку. Мак, который в итоге вышел на поле, не в форме – в этом сезоне он уже пропускал матчи из-за недомогания, а в РПЛ сыграл всего в трех матчах.
Защитников не пять, а три. Формально на поле появился защитник Осорио. По факту – крайние защитники Сантос и Караваев выдвинулись вперед, сместив баланс ближе к атаке.
Такой вариант напрашивался после прошлого матча с «Ростовом», где Караваев классно подключался к атакам и забил гол. Да и схему эту Семак наигрывает уже давно: именно так «Зенит» строил защиту в матче с «Лионом», где выглядел вполне неплохо.
Все три игрока явно не вписались в игру. Азмун, Дриусси и Шатов практически ничего не показали: Азмун и Шатов ни разу даже не пробили по воротам, а Дриусси сделал это всего один раз.
У Азмуна смешная точность передач – 37%. Дриусси не сделал ни одной обводки и, как и Олег Шатов, не выиграл ни одного единоборства.
План Семака сработал?
И да, и нет. С одной стороны, во втором тайме до первой замены на 64 минуте «Зенит» не нанес ни одного удара и владел мячом лишь 31% времени. После замены ситуация лучше – 4 удара (столько же, сколько у «Лейпцига» в этот промежуток) и 43% владения.
С другой стороны, все три игрока, вышедших на замену, толком себя не проявили. Кузяев потерялся на поле, а Мак и Осорио запомнились только провальными эпизодами, в которых не смогли сравнять счет. Да и итоговый результат – главный показатель общего успеха.