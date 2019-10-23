Мы до матча выпускали текст, что у «Лейпцига» опаснее всех бьет Забитцер. Похоже, в «Зените» его не прочитали.

Этот текст вышел 23 октября в 12:50 – за полдня до начала матча «Лейпцига» и «Зенита». Мы оставляем его в первоначальном виде. Матч уже прошел, но текст может пригодится и после. Как минимум – тут лежат другие красивые голы Забитцера.

«Лейпциг» примет «Зенит» в третьем туре Лиги чемпионов. Говоря об атаке немцев, сразу вспоминается мечта «Баварии» Тимо Вернер с уже девятью голами за этот сезон во всех турнирах. Хвалят опасного Поульсена, помнят о Форсберге, присматриваются к юному Нкунку.

Но есть у «Лейпцига» еще одно мощное оружие в лице австрийца Марселя Забитцера. Он может сыграть на всех позициях в полузащите (чаще при Нагельсмане справа) и сейчас особенно хорош в подыгрыше: уже четыре ассиста за эти месяцы – это столько же, сколько во всем прошлом сезоне.