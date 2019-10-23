Мы до матча выпускали текст, что у «Лейпцига» опаснее всех бьет Забитцер. Похоже, в «Зените» его не прочитали.
Этот текст вышел 23 октября в 12:50 – за полдня до начала матча «Лейпцига» и «Зенита». Мы оставляем его в первоначальном виде. Матч уже прошел, но текст может пригодится и после. Как минимум – тут лежат другие красивые голы Забитцера.
«Лейпциг» примет «Зенит» в третьем туре Лиги чемпионов. Говоря об атаке немцев, сразу вспоминается мечта «Баварии» Тимо Вернер с уже девятью голами за этот сезон во всех турнирах. Хвалят опасного Поульсена, помнят о Форсберге, присматриваются к юному Нкунку.
Но есть у «Лейпцига» еще одно мощное оружие в лице австрийца Марселя Забитцера. Он может сыграть на всех позициях в полузащите (чаще при Нагельсмане справа) и сейчас особенно хорош в подыгрыше: уже четыре ассиста за эти месяцы – это столько же, сколько во всем прошлом сезоне.
Но чем особенно опасен Забитцер – ударами невероятной силы. Если забивает – получается безумно красиво. Если вратарь отражает, то становится героем. В нынешнем сезоне было уже как минимум семь таких моментов.
В первом туре Забитцер вот так забил «Униону». Тут получилось скорее технично, чем сильно, но притом очень красиво.
Когда «Лейпциг» принимал «Баварию», с ударом Забитцера с огромным трудом справился Нойер.
В следующем туре Забитцер показал, как бьет со штрафного. Вопросов нет, великолепное исполнение.
Затем «Лейпциг» проиграл «Шальке». Но Забитцер снова бомбанул издали, лишь перекладина помешала состояться очередному шедевру.
В Лиге чемпионов австриец тоже успел себя показать. Как ассистент в игре с «Бенфикой», как человек с отличным поставленным ударом – в матче с «Лионом».
Ну а за сборную положил безумный гол в ворота Латвии.
Был еще и такой мяч израильтянам, пусть и с небольшого рикошета.
Впервые выиграть крупно в групповом этапе Лиги чемпионов «Зениту» помешал гол Рауля де Томаса в матче с «Бенфикой» – Лунев не справился с его дальним ударом. У Забитцера раз-два за игру возникает возможность мощно пробить издалека, что может стать проблемой для голкипера «Зенита».
Накрыть Забитцера – не самая простая задача, лишь десять футболистов в Бундеслиге бьют чаще чем он. По статистике примерно каждый третий удар австрийца попадает в створ. Лучше вообще не доводить до его ударов, так что основная нагрузка тут выпадет на Сантоса, но помогать придется и Оздоеву с Барриосом – именно после смещений в центр Забитцер и наносит свои мощные удары.
Матч «Лейпциг» – «Зенит» состоится 23 октября (среда) в 19:55 МСК.