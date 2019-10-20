Исторический старт «Витесса» – это еще и личное достижение капитана

Брайан Линссен отвечает в «Витессе» не только за голы. Именно через него Слуцкий доносит все идеи до команды. Линссен – капитан «Витесса». Он много рассказывал, что клуб тяжело привыкал к новой манере игры, которую принес Слуцкий. Все получилось, а сам Линссен забивает в «Витессе» даже головой (при росте 170 см).

Линссену сложно, но он справляется: «Я бы хотел быть на десять или двенадцать сантиметров выше. Мой маленький рост, конечно, помешал моему развитию. У высокого атакующего игрока больше физических преимуществ. При росте в 180 сантиметров вам не нужно смотреть вверх или вниз, это средняя длина. Я же играю против больших игроков, которые сильнее меня».

Английский от Слуцкого не всегда понимают: летом он рассказал, что Брайан Линссен очень любит шутки. Журналисты подумали, что Слуцкий сказал о наркотиках. При этом Слуцкий всегда называл Линссена командным игроком. Вот и оказывается, что уже третий сезон результаты «Витесса» во многом зависят от формы Линссена. Если он в порядке, то будут победы.