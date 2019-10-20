Исторический старт «Витесса» – это еще и личное достижение капитана
«Витесс» стартовал в этом сезоне с 23 очков за десять матчей – так хорошо не было еще ни разу за всю историю клуба. Прямо сейчас «Витесс» имеет серию из четырех побед подряд. В таблице чемпионата Голландии команда делит второе место с ПСВ. Отставание от лидирующего «Аякса» составляет всего три очка. Наступило идеальное время, чтобы похвалить «Витесс».
Результаты «Витесса» парадоксально сильно зависят от одного игрока. Брайан Линссен – человек, за которого клуб будет держаться при любых раскладах. Сначала ловите несколько фактов из прошлого.
- Линссен пришел в «Витесс» перед сезоном-2017/18. Тут у него сразу получился самый результативный сезон в карьере. Линссен забил 17 голов и отдал восемь передач. Это было еще без Слуцкого. «Витесс» купил Линссена из «Гронингена» всего за миллион евро. Это история именно о недорогом усилении команды, а не о какой-то будущей выгоде.
- Сезон-2018/19 только подтвердил важность Линссена для результатов «Витесса». Он забил 12 голов, отдал три передачи. Лучше всего Линссену удались игры с 10 ноября по 16 февраля. Он забивал по одному голу в восьми из десяти матчей за этот период. В них «Витесс» взял 18 очков, 14 – в играх с голами Линссена.
- В конце сезона 29-летний Линссен потерялся. «Витесс» боролся за попадание в еврокубки, а Линссен вообще перестал забивать. Из последних пяти матчей «Витесс» выиграл только два. Линссен выходил во всех, но ничего не создавал. Особенно плохо было в последней игре с «Утрехтом», когда Линссена заменили сразу после первого тайма.
Хотя забивать он умеет. Зацените хотя бы этот мяч из 2017-го.
В этом сезоне «Витесс» набирал очки во всех матчах, где были результативные действия от Линссена. Шесть голов и две передачи он растянул на пять матчей. В них «Витесс» набрал 13 очков: четыре раза победил и однажды сыграл вничью. Интересно, что в играх с конкурентами «Витесса» («Аякс», ПСВ, АЗ) Линссен никак себя не проявил. «Витесс» взял с ними четыре очка.
Линссен – тот, от кого ждут голов в других играх. Он должен делать разницу с командами, которые «Витесс» обязан побеждать. У Линссена получается – «Витесс» добирает необходимые очки, поднимается в таблице и легко переживает спады.
- «Виллем II» – «Витесс» – 0:2 (два ассиста)
- «Витесс» – «Зволле» – 3:0 (гол)
- «Хераклес» – «Витесс» – 1:1 (гол)
- «Витесс» – «Фортуна» – 4:2 (дубль)
- «Венло» – «Витесс» – 0:4 (дубль)
Брайан Линссен отвечает в «Витессе» не только за голы. Именно через него Слуцкий доносит все идеи до команды. Линссен – капитан «Витесса». Он много рассказывал, что клуб тяжело привыкал к новой манере игры, которую принес Слуцкий. Все получилось, а сам Линссен забивает в «Витессе» даже головой (при росте 170 см).
Линссену сложно, но он справляется: «Я бы хотел быть на десять или двенадцать сантиметров выше. Мой маленький рост, конечно, помешал моему развитию. У высокого атакующего игрока больше физических преимуществ. При росте в 180 сантиметров вам не нужно смотреть вверх или вниз, это средняя длина. Я же играю против больших игроков, которые сильнее меня».
Английский от Слуцкого не всегда понимают: летом он рассказал, что Брайан Линссен очень любит шутки. Журналисты подумали, что Слуцкий сказал о наркотиках. При этом Слуцкий всегда называл Линссена командным игроком. Вот и оказывается, что уже третий сезон результаты «Витесса» во многом зависят от формы Линссена. Если он в порядке, то будут победы.