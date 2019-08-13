Леонид Слуцкий
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#Леонид Слуцкий #Футбол #Витесс

Мы следим за каждым действием Слуцкого в инстаграме. Потроллил Савина, назвал Дзюбу игрочишкой

13 августа 2019, 18:04

Леонид Слуцкий создал инстаграм. Само это событие почти ничем бы не запомнилось, если бы Слуцкий не ворвался в соцмедиа по-настоящему громко и мощно.

Все четыре дня в социальных сетях Слуцкий активно шутит над игроками, рассказывает о том, как проводит время, и просто делится позитивом. А мы – транслируем его вам.

Прокомментировал выступление своего игрока

«Не лучшее выступление от меня, но важная победа команды», – написал после матча с «Виллемом» (2:0) полузащитник Матуш Беро. Он отыграл все 90 минут, не забил, не отдал голевую передачу и заработал желтую.

«Согласен», – коротко ответил ему Слуцкий в комментариях, повеселив болельщиков «Витесса». «Ха-ха, ну вы и босс», – написал один из них.

Сходил на концерт Pink. И классно потанцевал!

В своем инстаграме Слуцкий выложил скромную фотку, как он стоит в толпе на концерте. Но мы же знаем, что Леонид Викторович способен на большее!

Один из болельщиков снял на видео, как Слуцкий двигается под музыку. «Танец Леонида Слуцкого под Pink – это все, что мне нужно видеть сегодня вечером», – подписал видео фанат.

Выложил фотографию своего двойника

Затроллил Савина

Инстаграм Леонида Слуцкого сразу начал раскручивать Евгений Савин, который недавно снимал выпуск своего шоу с тренером «Витесса». Слуцкий сразу ответил Савину в комментариях на своей странице:

«Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними, как у тебя в футболе», – намекнул Слуцкий на не самую удачную игровую карьеру Савина, который стал по-настоящему популярным уже после ее завершения.

Мы, конечно, не Слуцкий, но у нас тоже весело

Видимо, Слуцкому кто-то скинул фотографию из поезда, где полицейский ОЧЕНЬ похожий на тренера «Витесса» проверяет документы у пассажиров.

«Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах», – комментирует двойника Слуцкий. Ждем от них теперь совместную фотографию

Назвал Дзюбу игрочишкой

Артем Дзюба устроил мощный пиар своему бывшему тренеру по сборной России, выложив про него несколько постов в «сторис» и в основной ленте.

В одном из них Дзюба назвал Слуцкого «Леонидбургером» и сравнил с героями мультсериалов. Слуцкий ответил: «Ну, игрочишка, держись».

Все фото: Russian Look / Global Look Press
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