Мы следим за каждым действием Слуцкого в инстаграме. Потроллил Савина, назвал Дзюбу игрочишкой
Леонид Слуцкий создал инстаграм. Само это событие почти ничем бы не запомнилось, если бы Слуцкий не ворвался в соцмедиа по-настоящему громко и мощно.
Все четыре дня в социальных сетях Слуцкий активно шутит над игроками, рассказывает о том, как проводит время, и просто делится позитивом. А мы – транслируем его вам.
Прокомментировал выступление своего игрока
«Не лучшее выступление от меня, но важная победа команды», – написал после матча с «Виллемом» (2:0) полузащитник Матуш Беро. Он отыграл все 90 минут, не забил, не отдал голевую передачу и заработал желтую.
«Согласен», – коротко ответил ему Слуцкий в комментариях, повеселив болельщиков «Витесса». «Ха-ха, ну вы и босс», – написал один из них.
Сходил на концерт Pink. И классно потанцевал!
В своем инстаграме Слуцкий выложил скромную фотку, как он стоит в толпе на концерте. Но мы же знаем, что Леонид Викторович способен на большее!
Один из болельщиков снял на видео, как Слуцкий двигается под музыку. «Танец Леонида Слуцкого под Pink – это все, что мне нужно видеть сегодня вечером», – подписал видео фанат.
Выложил фотографию своего двойника
Затроллил Савина
Инстаграм Леонида Слуцкого сразу начал раскручивать Евгений Савин, который недавно снимал выпуск своего шоу с тренером «Витесса». Слуцкий сразу ответил Савину в комментариях на своей странице:
«Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними, как у тебя в футболе», – намекнул Слуцкий на не самую удачную игровую карьеру Савина, который стал по-настоящему популярным уже после ее завершения.
Видимо, Слуцкому кто-то скинул фотографию из поезда, где полицейский ОЧЕНЬ похожий на тренера «Витесса» проверяет документы у пассажиров.
«Не только у Васи и Леши есть брат близнец, да еще и при погонах», – комментирует двойника Слуцкий. Ждем от них теперь совместную фотографию
Назвал Дзюбу игрочишкой
Артем Дзюба устроил мощный пиар своему бывшему тренеру по сборной России, выложив про него несколько постов в «сторис» и в основной ленте.
В одном из них Дзюба назвал Слуцкого «Леонидбургером» и сравнил с героями мультсериалов. Слуцкий ответил: «Ну, игрочишка, держись».