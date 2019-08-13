Мы следим за каждым действием Слуцкого в инстаграме. Потроллил Савина, назвал Дзюбу игрочишкой

Леонид Слуцкий создал инстаграм. Само это событие почти ничем бы не запомнилось, если бы Слуцкий не ворвался в соцмедиа по-настоящему громко и мощно.

Все четыре дня в социальных сетях Слуцкий активно шутит над игроками, рассказывает о том, как проводит время, и просто делится позитивом. А мы – транслируем его вам.