Пушка Ракицкого – секретное оружие «Зенита», которое не подводит. Теперь не только со штрафных!

Еще в прошлом сезоне Ракицкий тащил «Зенит» классными ударами со штрафных. Всего он забил три мяча: «Оренбургу», «Локомотиву» и «Краснодару». В последних двух матчах гол Ракицкого оказался решающим: без него «Зенит» не вытащил бы ничью с «Локо» и победу с «Краснодаром».

С тех пор Ракицкий не забивал почти полгода. Зато с «Лейпцигом» в нужный момент включился в игру и забил уже не со штрафного, а с игры – но таким же точным и прицельным ударом.