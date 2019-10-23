Ярослав Ракицкий
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Пушка Ракицкого – секретное оружие «Зенита», которое не подводит. Теперь не только со штрафных!
23 октября 2019, 20:32
Еще в прошлом сезоне Ракицкий тащил «Зенит» классными ударами со штрафных. Всего он забил три мяча: «Оренбургу», «Локомотиву» и «Краснодару». В последних двух матчах гол Ракицкого оказался решающим: без него «Зенит» не вытащил бы ничью с «Локо» и победу с «Краснодаром».
С тех пор Ракицкий не забивал почти полгода. Зато с «Лейпцигом» в нужный момент включился в игру и забил уже не со штрафного, а с игры – но таким же точным и прицельным ударом.
Ключевая фишка всех ударов Ракицкого – изумительная точность. Что со штрафных, что с игры центральный защитник легко кладет мяч в угол ворот. При этом совсем не жертвует мощью: все удары достаточно сильные, чтобы вратарь не успевал реагировать. Так Ракицкий забивал со штрафных в предыдущих матчах:
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