Окслейд-Чемберлен не забивал полтора года (полтора!). Он тонул в травмах и совсем выпал из основы
Алекс Окслейд-Чемберлен сияет. 24 октября – два шикарных гола «Генку» (4:1) из-за пределов штрафной (при всего трех ударах по воротам!), 90% успешных передач и две успешных обводки.
Чемберлен провел матч на фланге полузащиты, но постоянно смещался в центр, обострял, дерзко бил по воротам и нестандартно развивал атаки. Тяжело поверить, но вообще-то он не забивал уже полтора года. Окслейнд-Чемберлен хронически травмируется почти каждый год. Только посмотрите на список его травм за карьеру:
Переходил в «Ливерпуль», чтобы стать звездой
«Он показывает свой класс каждый раз, когда выходит на поле. От него исходит эффект динамита, настолько агрессивно он действует. Алекс проявляет высочайшее мастерство во всем, что он делает. Думаю, сам он этого пока не понимает», – нахваливал новичка Клопп в 2017 году.
Тогда Окслейд-Чемберлен переходил из «Арсенала» в «Ливерпуль». Трансфер поняли не все: хотя «Ливерпуль» тогда еще не был финалистом и победителем ЛЧ, переход уже воспринимался как повышение в классе.
Чемберлен дебютировал в «Арсенале» в 2011 году, но с каждым годом играл все меньше. 25 матчей в сезоне-2012/13, а в следующем – только 14.
Причины две:
- Травмы. В том сезоне Алекс пропустил 30 (!) матчей, и с тех пор регулярно ломался каждый год.
- Позиция на поле. В конце карьеры в «Арсенале» Чемберлена передвинули на фланг. «Она нова для меня и интересна. Мне пришлось сосредоточиться на обороне», –комментировал тогда Алекс, но в итоге так к ней и не приспособился.
В «Ливерпуле» Клопп обещал АОЧ свободу: «Я бы сказал, что сейчас у нас нет каких-то фиксированных планов насчет него. Пока что мы позволяем ему бегать и делать то, что в чем он хорош от природы, и на адаптацию потребуется время. Но пока все складывается хорошо, он мощный игрок, и это то, что нам надо».
Но сразу заиграть не получилось.
Все испортила травма
Первый сезон начался не так плохо. 32 матча в сезоне и из них 14 в основе, при этом Алекс забил сразу три мяча. Удивительно, но три гола в сезоне АПЛ – это лучший результат в его карьере до этого момента.
Но спустя год – разрыв связок, который выкосил Чемберлена почти на целый сезон. Клопп в интервью заявлял, что Чемберлен не сыграет до сезона-2019/20, и в итоге за весь прошлый сезон АПЛ он выступил лишь на 19 минут. Разумеется, без голов и голевых передач.
В этом сезоне он лишь дважды вышел в основе АПЛ. Но еще перед началом лиги Клопп вновь показал, что верит в 26-летнего парня, заключив с ним новый долгосрочный контракт.