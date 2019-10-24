Окслейд-Чемберлен не забивал полтора года (полтора!). Он тонул в травмах и совсем выпал из основы

Переходил в «Ливерпуль», чтобы стать звездой

«Он показывает свой класс каждый раз, когда выходит на поле. От него исходит эффект динамита, настолько агрессивно он действует. Алекс проявляет высочайшее мастерство во всем, что он делает. Думаю, сам он этого пока не понимает», – нахваливал новичка Клопп в 2017 году.

Тогда Окслейд-Чемберлен переходил из «Арсенала» в «Ливерпуль». Трансфер поняли не все: хотя «Ливерпуль» тогда еще не был финалистом и победителем ЛЧ, переход уже воспринимался как повышение в классе.

Чемберлен дебютировал в «Арсенале» в 2011 году, но с каждым годом играл все меньше. 25 матчей в сезоне-2012/13, а в следующем – только 14.

Причины две:

Травмы. В том сезоне Алекс пропустил 30 (!) матчей, и с тех пор регулярно ломался каждый год. Позиция на поле. В конце карьеры в «Арсенале» Чемберлена передвинули на фланг. «Она нова для меня и интересна. Мне пришлось сосредоточиться на обороне», –комментировал тогда Алекс, но в итоге так к ней и не приспособился.

В «Ливерпуле» Клопп обещал АОЧ свободу: «Я бы сказал, что сейчас у нас нет каких-то фиксированных планов насчет него. Пока что мы позволяем ему бегать и делать то, что в чем он хорош от природы, и на адаптацию потребуется время. Но пока все складывается хорошо, он мощный игрок, и это то, что нам надо».

Но сразу заиграть не получилось.