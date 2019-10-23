Стерлинг всего боялся, терял контроль, получал насмешки толпы – Гвардиола все изменил
В Лиге чемпионов «Ман Сити» буднично уничтожил «Аталанту» (5:1). Мы вряд ли вспомнили бы об этом матче, но там отметился красотой Рахим Стерлинг. Во втором тайме Стерлинг вкатил три мяча и оказался только восьмым английским игроком в истории, который оформил хет-трик в Лиге чемпионов.
Это не единичная вспышка от Стерлинга. В этом сезоне он стартовал с трех голов в ворота «Вест Хэма» в АПЛ. 14 октября Стерлинг идеально отыграл матч против Болгарии за сборную: забил два мяча, отметился ассистом. Даже такая выборочная статистика уже подчеркивает уровень Стерлинга во всех турнирах. Своеобразная похвала от Гвардиолы – высшее признание.
«Я так рад за него и за то, как он играет здесь и за сборную. Надеюсь, он не будет читать или слушать подобные сравнения. Никто не может сравниться с Криштиану или Месси. Я не знаю, является ли он лучшим в Англии. Он всегда был невероятно трудолюбивым и хорошим парнем, я в восторге от него», – сказал Гвардиола о перспективах Стерлинга рядом с лучшими игроками мира.
С августа Рахим Стерлинг забил 16 голов и сделал девять ассистов за клуб и сборную. Все это он вместил в три неполных месяца.
Другой Стерлинг – это ссоры, неуважение, вечное детство
Болельщики в Англии просто ненавидели Стерлинга из-за его испорченных отношений с «Ливерпулем». Там Стерлинга наигрывали в основе еще в юношеском возрасте, а потом он уперся в долгие переговоры по контракту. «Вся критика влетает и вылетает», – спокойно рассуждал Стерлинг, когда его уничтожали фанаты и эксперты.
В 2015 году «Ливерпуль» еще не был тем клубом, который сейчас вместе с «Ман Сити» борется за победу во всех турнирах. «Дело вообще не в деньгах. Не называйте меня 20-летним хапугой, которому нужны только деньги. По своей карьере я думаю только о трофеях. Это все, что имеет для меня значение», – рассуждал Стерлинг еще в момент трансфера из «Ливерпуля».
Свою репутацию молодой игрок во многом портил сам. Там, где нужно было промолчать из-за критики фанатов, Стерлинг находил ответы и колкости. Естественно, что все продвигалось через его аккаунты в соцсетях. В 2014 году он не вышел в основе на игру против Эстонии из-за усталости. «Извините за то, что я человек», – вбросил Стерлинг пост в твиттер. Болельщиков это разозлило еще больше.
Рахим Стерлинг перешел в «Ман Сити» летом 2015-го. Тогда его купили за 63 миллиона евро. Для «Ливерпуля» сделка была максимально удачной: Стерлинг больше не хотел играть за клуб, деградировал и никак не двигался вперед. Шесть голов и два ассиста – такие показатели Стерлинга в первый сезон за «Сити» еще больше радовали злых фанатов «Ливерпуля».
В тот момент Стерлинг страдал от психологических проблем. Перед Евро-2016 он даже обратился к профессиональному психиатору Стиву Питерсу. Тот работал с игроками сборной Англии еще за два года до этого, но Стерлингу понадобилась персональная консультация. Он консультировался с Питерсом еще в «Ливерпуле», а в первый год в «Сити» такой возможности не имел.
«Он определенно помог мне. Я видел его здесь со сборной. Сильная часть его работы – это умение блокировать определенные вещи. Он помогает сосредоточиться исключительно на футболе. Я работаю над этим», – рассказывал Рахим Стерлинг об их встречах. С того лета и начался прогресс Стерлинга по результативности, которого от него так ждали после всех вложений.
До лета 2016-го Рахима Стерлинга узнавали по зависимости от соцсетей, заигрываниям с веселящим газом и другим историям, которые мешали прогрессу. Стерлинг часто мелькал в таблоидах. Даже после Евро-2016 о нем писали, что Стерлинг забывал грусть развлечениями с любовницей. Тем же летом в «Манчестер Сити» пришел Пеп Гвардиола – тогда все и началось.
Гвардиола показал настоящего Стерлинга – того, кого ставят в пример
До появления Гвардиолы из Стерлинга делали флангового игрока, который доминирует за счет скорости. Его встраивали в систему, где все решали другие личности. Стерлинг почти не брал игру на себя, боялся любых важных решений и быстро избавлялся от мяча. Гвардиола с первых же дней в «Сити» показал, что именно Стерлинг – тот, кто может стать лидером его нового «Ман Сити».
Лучше всего первые изменения при Гвардиоле объяснял сам Стерлинг осенью 2016-го: «Пеллегрини ставил игру в два касания. Я не мог играть в свой футбол, хотя всегда любил обыгрывать соперников. Это невозможно делать, когда каждая тренировка вырабатывает у игрока совершенно другую привычку. В прошлом сезоне мне пришлось тяжело».
Тоже осень, тоже Стерлинг, но уже и совершенно другой тон: «Часто слышу в последнее время, что мы видим нового Стерлинга. Первый сезон в новом коллективе получился для меня сложным, но Гвардиола поощряет все мои попытки проявлять себя и двигаться вперед. Он замечает самые маленькие детали и дает советы».
Посыл Гвардиолы по-настоящему сработал через полтора года работы в «Сити». Именно тогда Пеп впервые признал успех Стерлинга. После матча с «Борнмутом» (4:0), где Стерлинг забил один из голов, Гвардиола много говорил о его форме. Оказалось, что он давно считал Стерлинга техничным и умным парнем. Но вот главная фраза Гвардиолы: «Кажется, он перестал бояться».
На примере пяти полных сезонов в АПЛ оцените изменения в статистике Стерлинга с приходом Гвардиолы. Боязнь куда-то пропала уже в первый сезон (там Стерлинг еще и много промахивался по воротам). Дальше стало только лучше:
- «Ливерпуль», сезон-2014/15: 35 матчей, 7 голов, 9 передач
- «Ман Сити», сезон-2015/16: 31 матч, 6 голов, 2 передачи
- «Ман Сити», сезон-2016/17: 33 матча, 7 голов, 12 передач
- «Ман Сити», сезон-2017/18: 33 матча, 18 голов, 15 передач
- «Ман Сити», сезон-2018/19: 34 матча, 17 голов, 13 передач
Тут же важно, что Гвардиола верит в Стерлинга больше, чем в любого другого игрока. На момент старта сезона-2019/20 Стерлинг был лидером по количеству матчей в «Ман Сити» Гвардиолы. Стерлинг сыграл в 144 из 174 играх за период работы Пепа в трех полноценных сезонах. Главным преследователем был Давид Сильва (135). Сане, Фернандиньо, Де Брюйне – все перешли за сотню матчей, но Стерлинг оставался вне конкуренции.
Постоянная игра означает и постоянную критику от Гвардиолы. Показательный случай из финала Кубка Англии. «Манчестер Сити» выиграл 6:0, Стерлинг забил трижды, вокруг все праздновали. Не радовались только сам Стерлинг и Гвардиола. Сразу после матча тренер отчитывал Стерлинга за его недоработки в обороне. Потом Гвардиола еще и рассказывал об этом на пресс-конференции, чтобы все поняли – это не шутки.
Главный посыл тренера в том, что прогрессировать надо всегда. Даже если ты Рахим Стерлинг, который только что стал героем матча.
Из-за такой плотной работы с Гвардиолой у Стерлинга выработался менталитет победителя. В ноябре 2018-го Пеп рассказал, как у него это получилось: «Раньше, когда Стерлинг касался мяча, он его боялся. Он всегда искал партнера. Я сказал, что он должен пробовать забить, даже если не получится. Нужно быть агрессивным. Так он превращается в игрока-победителя».
Рахиму Стерлингу всего 24 года. Игроки сборной Англии теперь спрашивают у него совета, фанаты «Манчестер Сити» осознанно ждут голов в каждой игре, соперники боятся. Теперь Стерлинг – универсальный атакующий футболист, который не только бесконечно бегает, а еще и управляет игрой одного из главных английских клубов.
Здесь важна еще и стабильность, которая у Стерлинга на высшем уровне. Сильва долго решал проблемы с ребенком, Агуэро и Жезус делят одну позицию, Де Брюйне мучается с травмами, Фернандиньо – с возрастом. Только Рахим Стерлинг почти не травмируется и больше не беспокоится за свое место в «Ман Сити» и во всем английском футболе. Потому что стал лучше.