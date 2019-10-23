Стерлинг всего боялся, терял контроль, получал насмешки толпы – Гвардиола все изменил

В Лиге чемпионов «Ман Сити» буднично уничтожил «Аталанту» (5:1). Мы вряд ли вспомнили бы об этом матче, но там отметился красотой Рахим Стерлинг. Во втором тайме Стерлинг вкатил три мяча и оказался только восьмым английским игроком в истории, который оформил хет-трик в Лиге чемпионов.

Это не единичная вспышка от Стерлинга. В этом сезоне он стартовал с трех голов в ворота «Вест Хэма» в АПЛ. 14 октября Стерлинг идеально отыграл матч против Болгарии за сборную: забил два мяча, отметился ассистом. Даже такая выборочная статистика уже подчеркивает уровень Стерлинга во всех турнирах. Своеобразная похвала от Гвардиолы – высшее признание.

«Я так рад за него и за то, как он играет здесь и за сборную. Надеюсь, он не будет читать или слушать подобные сравнения. Никто не может сравниться с Криштиану или Месси. Я не знаю, является ли он лучшим в Англии. Он всегда был невероятно трудолюбивым и хорошим парнем, я в восторге от него», – сказал Гвардиола о перспективах Стерлинга рядом с лучшими игроками мира.

С августа Рахим Стерлинг забил 16 голов и сделал девять ассистов за клуб и сборную. Все это он вместил в три неполных месяца.