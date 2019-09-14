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#Манчестер Сити #Футбол #АПЛ #Хосеп Гвардиола #Александр Зинченко #Брайтон #Эмерик Лапорт #Борнмут #Джон Стоунз #Интер #Николас Отаменди #Фернандиньо

«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было

14 сентября 2019, 13:21
Илья Егоров

Матч «Манчестер Сити» и «Брайтона». Первые уверенно выигрывают (4:0), но случается один неприятный момент: в середине первого тайма ломается Эмерик Лапорт.

Травма оказалась намного серьезнее, чем ожидалось. Врачи «Сити» диагностировали у Лапорта повреждение мениска и хряща. Позднее его колено прооперировали. И дальше Гвардиола заявил: «Он пропустит 5-6 месяцев и вернется в следующем году, в январе-феврале». 

Почему это большая проблема

Потеря Лапорта – важный минус для «Ман Сити». Лапорт – идеальный защитник для Гвардиолы. Он хорош в начале атак (за счет ведения мяча и уникального паса) и меганадежен в обороне.. Важный скилл Лапорта – умение находить партнера впереди дальним пасом. До середины зимы Пепу придется справляться без него.

Imago-Images/Global Look Press

На данный момент у «Сити» только один готовый на 100% центральный защитник – Отаменди. Стоунз в августе получил травму и вылетел на три игры. Сейчас он только вернулся к тренировкам в общей группе. Больше никого нет. Мангала и Компани ушли летом как свободные агенты, но замен им так и не нашли (или не искали).

Сейчас у Гвардиолы есть два варианта, как решить эту проблему.

Первый – покупка новых защитников зимой. Журналисты Telegraph после травмы Лапорта написали, что «Сити» интересуется Аке из «Борнмута» и Шкриньяром из «Интера». Но Гвардиола уничтожил слухи: «Я хотел бы сказать всем клубам в мире: «Не нервничайте, потому что нас не интересуют какие-либо игроки или центральные защитники в Европе». Мы собираемся выживать с игроками, которые у нас есть. Может быть, в декабре мы начнем думать об этом».

Второй вариант – задействовать другого игрока на позиции центрального защитника (до возвращения Стоунза). Пока главный кандидат на это – Фернандиньо. В прошлых сезонах при Гвардиоле Фернандиньо уже выходил на этой позиции.

И да, Гвардиола предполагал этот вариант еще летом. В интервью The Sun после ухода Компани он сказал: «Замена? Нет, на данный момент мы не занимаемся поиском нового центрального защитника. У нас есть Стоунз, Отаменди, Лапорт. Да и Фернандиньо может сыграть на этой позиции. Мы уже наигрывали его на предсезонке, мне нравится его игра в защите».

Эта ситуация и стандартная, и необычная для Пепа Гвардиолы за весь период работы в «Ман Сити». С одной стороны, у него всегда было достаточно игроков, чтобы закрывать проблемные зоны в случае травм или внезапных дисквалификаций. Здесь же образовался яркий дефицит прямо на старте сезона.

imago sportfotodienst/Global Look Press

С другой стороны, Гвардиола уже привык переводить футболистов на другие позиции при острой необходимости. Яркий пример – перфоманс Зинченко в обороне в последнее время. В России Зинченко играл исключительно флангового полузащитника.

В «Манчестер Сити» конкуренция в этом плане огромная: Бернанду Силва, Сане, Марез, Стерлинг. Так что Гвардиола использовал его на левом фланге обороны и не ошибся. Даже на старте этого сезона Премьер-лиги он сыграл все 4 матча. Гвардиола доволен Зинченко на данный момент. А после матча с «Борнмутом» сказал: «Думаю, он в форме. Он хорошо тренировался. И игра его на данный момент просто отличная».

Так что ситуация с переводом Фернандиньо в оборону – вполне обычная для Гвардиолы. Другое дело, возникает вопрос: пострадает ли от этого «Сити» в АПЛ или в Лиге чемпионов.

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Все фото: Imago-Images.de/Global Look Press
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#Хосеп Гвардиола
#Александр Зинченко
#Брайтон
#Эмерик Лапорт
#Борнмут
#Джон Стоунз
#Интер
#Николас Отаменди
#Фернандиньо