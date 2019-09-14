«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было

На данный момент у «Сити» только один готовый на 100% центральный защитник – Отаменди. Стоунз в августе получил травму и вылетел на три игры. Сейчас он только вернулся к тренировкам в общей группе. Больше никого нет. Мангала и Компани ушли летом как свободные агенты, но замен им так и не нашли (или не искали).

Сейчас у Гвардиолы есть два варианта, как решить эту проблему.

Первый – покупка новых защитников зимой . Журналисты Telegraph после травмы Лапорта написали, что «Сити» интересуется Аке из «Борнмута» и Шкриньяром из «Интера». Но Гвардиола уничтожил слухи: «Я хотел бы сказать всем клубам в мире: «Не нервничайте, потому что нас не интересуют какие-либо игроки или центральные защитники в Европе». Мы собираемся выживать с игроками, которые у нас есть. Может быть, в декабре мы начнем думать об этом».

Второй вариант – задействовать другого игрока на позиции центрального защитника (до возвращения Стоунза) . Пока главный кандидат на это – Фернандиньо. В прошлых сезонах при Гвардиоле Фернандиньо уже выходил на этой позиции.

И да, Гвардиола предполагал этот вариант еще летом. В интервью The Sun после ухода Компани он сказал: «Замена? Нет, на данный момент мы не занимаемся поиском нового центрального защитника. У нас есть Стоунз, Отаменди, Лапорт. Да и Фернандиньо может сыграть на этой позиции. Мы уже наигрывали его на предсезонке, мне нравится его игра в защите».

Эта ситуация и стандартная, и необычная для Пепа Гвардиолы за весь период работы в «Ман Сити». С одной стороны, у него всегда было достаточно игроков, чтобы закрывать проблемные зоны в случае травм или внезапных дисквалификаций. Здесь же образовался яркий дефицит прямо на старте сезона.