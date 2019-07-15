Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?

Известно много способов снизить расходы. «Ман Сити» платил зарплаты через Ближний Восток и использовал фиктивных спонсоров

Говорят, бреши в правилах ФФП настолько очевидны, что вокруг изобретается куча путей обхода.

Если у клуба богатый владелец, он может частично покрывать расходы сам. В 2011-м такая сумма равнялась 45 миллионам евро, в течение следующих пяти лет сократилась до 30. К концу 2020-го этот момент должны полностью устранить.

Еще одна возможность − УЕФА не учитывает расходы на инфраструктуру. Если у команды будет отрицательный баланс, но не из-за трансферов, а из-за строительства стадиона или вложений в академию, никаких санкций не последует.

Отрицательный баланс клуба еще не повод для жестких мер. Если комиссия УЕФА возьмется за команду с большими долгами, но при этом увидит у них положительную финансовую динамику, то суровых решений точно не будет. Чиновники скорее всего ограничатся предупреждением или небольшим штрафом.

Забавно, но доступными хитростями клубы почти не пользуются. Чтобы понять, как богачи издеваются над ФФП, разберем кейсы двух самых популярных нарушителей − «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Когда правила финансового фэйр-плей были утверждены, руководство «Ман Сити» искало те клубы, которые вместе с ними выступят против нового закона. Добровольцев не нашлось: даже если команды не устраивал ФФП, то они элементарно боялись об этом заявить.

Расследование Football Leaks выявило сразу несколько схем, благодаря которым «Ман Сити» обходит правила. Например, клуб продал маркетинговые права на своих звезд подставной компании. Потому что за использование футболистов в рекламе и продвижении клуб обязан выплачивать им дополнительные суммы. Учитывая масштабы бренда «Манчестер Сити», затраты подпрыгивают до десятков миллионов евро.

Чтобы освободить финансовую ведомость, «Ман Сити» продал маркетинговые права компании Fordham Sports Management. Номинально она принадлежит бывшему британскому чиновнику Дэвиду Роуленду, но благодаря найденным документам стало известно, что Роуленд − посредник, получающий 11 миллионов фунтов в год от компании Шейха Мансура (Abu Dhabi United Group).

Еще один хитрый способ повысить доходы − огромные вложения от якобы спонсоров. В 2011-м «Сити» подписал десятилетний контракт с авиакомпанией Etihad (титульный спонсор на майках). Сумма выплат по многолетнему соглашению превышает 400 миллионов евро.

Разумеется, большая часть денег поступает не от Etihad. В 2013-м году авиакомпания перевела на счета клуба всего 8 миллионов евро (из заявленных 35). В 2015-м инвестиции остались прежними (опять 8 миллионов). Более 70% расходов вновь покрыла Abu Dhabi United Group.

Когда в «Сити» рулил Роберто Манчини, ему выплачивали лишь часть годового оклада − примерно полтора миллиона евро. Еще 1,8 миллиона он получал от клуба из ОАЭ «Аль-Джазира». Там Манчини числился как «главный консультант». Владелец «Аль-Джазиры» − шейх Мансур.