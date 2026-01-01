Джанни Инфантино

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Президент ФИФА Инфантино сдал положительный тест на коронавирус
#Джанни Инфантино
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Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?
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#финансовый фэйр-плей
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