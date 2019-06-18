Во Франции задержали Платини по делу о выборе хозяйки ЧМ-2022. Ранее его обвиняли Football Leaks
Сегодня утром арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. По сообщениям прессы, арест связан с голосованием за страну, которая будет принимать чемпионат мира в 2022 году.
Выбор хозяйки ЧМ-2022 случился 2 декабря 2010 года. Уже тогда это решение казалось странным:
- В Катаре нереальная жара летом. Из-за этого ЧМ придется проводить зимой, что существенно повлияет на футбол в сезоне 2022-23.
- Другие страны-претенденты выглядят более мотивированными. США, Корея и Япония – развивающиеся рынки, где идет футбольный бум.
- Перевес голосов за Катар был фантастический. Уже в первом туре голосования 11 человек поддержали заявку Катара, а у других претендентов было не больше 4.
- Катар – непростая страна с точки зрения политики. К примеру, туда обычно не могут въехать граждане Израиля, а употребление алкоголя запрещено законом.
Слухи о переносе ЧМ ходили практически с самого начала, но в итоге, похоже, турнир состоится именно в Катаре.
О роли Платини писали в Football Leaks
По их информации, слитой в 2018 году, в сделке принимали участие президент Франции Николя Саркози, эмир Катара Тамим Аль Тани и Мишель Платини.
В Football Leaks считают, что Саркози пообещал Катару организовать ЧМ через Платини в том случае, если Катар вложит деньги в футбольный клуб «ПСЖ». Сделка о покупке «ПСЖ» случилась в мае 2011-го, спустя полгода после выбора хозяйки ЧМ-2022.
Сообщается, что Платини, Саркози и Аль Тани встречались в Елисейском дворце за две недели до голосования. Позже случилась еще одна встреча в Швейцарии уже без участия Саркози.
Платини отстраняли от футбола, но по другому делу
Тогда расследовали выборы президента ФИФА. Сообщалось, что Блаттер перевел Платини почти 2 миллиона швейцарских франков.
Обвиняемые настаивали, что это оплата за работу Платини в период с 1998 по 2002 год. Но перевод поступил через 9 лет после завершения работы.
По мнению обвинения, эти деньги могли быть взяткой за отказ Платини претендовать на пост президента ФИФА. В 2018 году с Платини сняли обвинения в коррупции и сократили срок дисквалификации с восьми до пяти лет: теперь он должен истечь в 2020 году.