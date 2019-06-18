Во Франции задержали Платини по делу о выборе хозяйки ЧМ-2022. Ранее его обвиняли Football Leaks

Сегодня утром арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. По сообщениям прессы, арест связан с голосованием за страну, которая будет принимать чемпионат мира в 2022 году.

Выбор хозяйки ЧМ-2022 случился 2 декабря 2010 года. Уже тогда это решение казалось странным:

В Катаре нереальная жара летом. Из-за этого ЧМ придется проводить зимой, что существенно повлияет на футбол в сезоне 2022-23.

Другие страны-претенденты выглядят более мотивированными. США, Корея и Япония – развивающиеся рынки, где идет футбольный бум.

Перевес голосов за Катар был фантастический. Уже в первом туре голосования 11 человек поддержали заявку Катара, а у других претендентов было не больше 4.

Катар – непростая страна с точки зрения политики. К примеру, туда обычно не могут въехать граждане Израиля, а употребление алкоголя запрещено законом.

Слухи о переносе ЧМ ходили практически с самого начала, но в итоге, похоже, турнир состоится именно в Катаре.