В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало

Супербоул – идеальный пример для остальных

Это не просто финал НФЛ, но и глобальное шоу, за которым следят почти все американцы. Рейтинг Супербоула стабильно пробивает отметку в 100 миллионов: если учесть, что его популярность почти целиком приходится на США, то это почти треть жителей Америки.

Благодаря такой мощной локальной поддержке Супербоул стал главным событием года для многих американских компаний. Рекламное время в финале – одно из самых дорогих за весь год, и многие корпорации готовят специальную рекламу под это событие.

Реклама на Супербоуле совсем не похожа на то, что мы видим обычно. Там много шутят, стебут конкурентов и показывают крутые мини-фильмы. Абсолютно уникальный опыт, который до сих пор никто не смог повторить.