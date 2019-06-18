В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало
Компания Business-Sport анализирует автоспорт с точки зрения экономики. В этом исследовании она сравнила экономическое влияние разных событий на экономику тех мест, которые их принимали.
Исследование учитывает отдельные события, а не соревнования в целом (пример: матч, а не турнир). Важно отметить, что его нельзя считать рейтингом: некоторые события не были включены в список, как чемпионат мира. Но зато исследование позволяет наглядно сравнить события из разных видов спорта.
Супербоул – идеальный пример для остальных
Это не просто финал НФЛ, но и глобальное шоу, за которым следят почти все американцы. Рейтинг Супербоула стабильно пробивает отметку в 100 миллионов: если учесть, что его популярность почти целиком приходится на США, то это почти треть жителей Америки.
Благодаря такой мощной локальной поддержке Супербоул стал главным событием года для многих американских компаний. Рекламное время в финале – одно из самых дорогих за весь год, и многие корпорации готовят специальную рекламу под это событие.
Реклама на Супербоуле совсем не похожа на то, что мы видим обычно. Там много шутят, стебут конкурентов и показывают крутые мини-фильмы. Абсолютно уникальный опыт, который до сих пор никто не смог повторить.
В топе много мексиканских гонок. Их скоро могут отменить
Это исследование ретвитнул мексиканский гонщик Формулы 1 Серхио Перес. Не случайно: Гран При Мексики Формулы 1 здесь на третьем месте: с 250 миллионами евро оно выглядит сравнимым даже с Супербоулом (400 миллионов).
Мексиканский Гран При традиционно привлекает многих зрителей: каждый год только на саму трассу приходят больше 300 тысяч зрителей. При этом количество посетивших удивляет даже в пятничные тестовые заезды (около 90 тысяч), а многие фанаты поддерживают свои команды снаружи.
Несмотря на то, что это один из самых популярных Гран При, в ближайшее время его хотят отменить. Liberty Media, владельцы Ф1, запросили у правительства Мексики 41,5 миллионов долларов за проведение гонки. Похоже, переговоры провалились.
Футбол выглядит очень слабо
Для начала данные по просмотрам: финал ЛЧ традиционно смотрят более 300 миллионов зрителей (помните, что Супербоул – более 100?). При этом финальный матч генерирует лишь 62,5 миллиона: в 6 с половиной раз меньше, чем Супербоул.
Экономически футбол очень слабо монетизирует собственную популярность. У болельщиков практически нет мотивации приезжать в город проведения финала, если у них нет билетов на матч: перед последним финалом в Мадриде УЕФА прямо сообщила, что просмотра матча в фан-зоне не будет, а дополнительные мероприятия почти не рекламировались.