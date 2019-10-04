«Краснодар» играл уже с пятью испанскими клубами. Почти всегда неудачно
«Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2) во втором туре Лиги Европы. У российских команд рисуется большая неудача. ЦСКА и «Краснодар» за два тура не взяли в еврокубках ни одного очка. На их фоне «Зенит» (4 очка) и «Локомотив» (3 очка) почти идеально выглядят в Лиге чемпионов.
На «Краснодар» влияет жребий. Команде снова достались испанцы – с ними «Краснодар» пересекается часто, но всегда как-то неудачно. «Никогда не устаешь играть против таких команд, как испанские. Там много сильных футболистов, которые играют в хороший футбол», – рассказывал перед матчем защитник «Краснодара» Фьолусон.
Пользы по результатам «Краснодару» такие пересечения точно не приносят.
Сезон-2014/15
- «Реал Сосьедад» – «Краснодар» – 1:0 (квалификация)
- «Краснодар» – «Реал Сосьедад» – 3:0 (квалификация)
Сезон-2016/17
- «Сельта» – «Краснодар» – 2:1 (плей-офф)
- «Краснодар» – «Сельта» – 0:2 (плей-офф)
Сезон-2018/19
- «Краснодар» – «Севилья» – 2:1 (группа)
- «Севилья» – «Краснодар» – 3:0 (группа)
- «Краснодар» – «Валенсия» – 1:1 (плей-офф)
- «Валенсия» – «Краснодар» – 2:1 (плей-офф)
Сезон-2019/20
- «Краснодар» – «Хетафе» – 1:2 (группа)
- «Хетафе» – «Краснодар» – ??? (группа)
«Краснодар» играл в Лиге Европы уже с пятью разными испанскими командами. В этих матчах есть только две победы. Еще «Краснодар» проиграл шесть раз и в одной игре сыграл вничью. Игроки «Краснодара» забили девять мячей, а пропустили 14. На групповом этапе Лиги Европы-2019/20 будет еще одна встреча с «Хетафе». С такой статистикой не ждите от нее ничего хорошего.