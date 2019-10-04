«Краснодар» играл уже с пятью испанскими клубами. Почти всегда неудачно

«Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2) во втором туре Лиги Европы. У российских команд рисуется большая неудача. ЦСКА и «Краснодар» за два тура не взяли в еврокубках ни одного очка. На их фоне «Зенит» (4 очка) и «Локомотив» (3 очка) почти идеально выглядят в Лиге чемпионов.

На «Краснодар» влияет жребий. Команде снова достались испанцы – с ними «Краснодар» пересекается часто, но всегда как-то неудачно. «Никогда не устаешь играть против таких команд, как испанские. Там много сильных футболистов, которые играют в хороший футбол», – рассказывал перед матчем защитник «Краснодара» Фьолусон.

Пользы по результатам «Краснодару» такие пересечения точно не приносят.