Весь кризис «Эспаньола» в одном факте: на фанатской трибуне в Москве никого не было

«Эспаньол» выдал худший старт в Примере по результатам домашних матчей. Команда проиграла все четыре игры дома в чемпионате Испании. Соперниками были «Севилья», «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Вальядолид». Разница мячей в этих играх – 1:10. Последнее поражение было как раз перед игрой с ЦСКА. Тогда же «Эспаньол» оказался в зоне вылета.

«Дома мы не можем найти ритм и стабильность. Мы так и не набрали ни одного очка. Это стоило нам многого. Что-то ослабляет нас в настоящее время, и противник это знает. Вдали от дома на поле будто выходит другая команда», – рассказывал вратарь «Эспаньола» Диего Лопес. Подобная история сработала и в матче с ЦСКА.

Из-за результатов на «Эспаньол» давили болельщики. На игру с ЦСКА они просто не приехали. Нет, отдельные фанаты на самой арене были, но полноценной поддержки на активном секторе «Эспаньол» лишился. Об этом писали даже те иностранцы, которые доехали до стадиона. Причину никто не знал, но подтверждал отсутствие фанатов и портал Sport24.