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#Эспаньол #Футбол #ЦСКА #Лига Европы

Весь кризис «Эспаньола» в одном факте: на фанатской трибуне в Москве никого не было

03 октября 2019, 22:25
Александр Плеханов

«Эспаньол» выдал худший старт в Примере по результатам домашних матчей. Команда проиграла все четыре игры дома в чемпионате Испании. Соперниками были «Севилья», «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Вальядолид». Разница мячей в этих играх – 1:10. Последнее поражение было как раз перед игрой с ЦСКА. Тогда же «Эспаньол» оказался в зоне вылета.

«Дома мы не можем найти ритм и стабильность. Мы так и не набрали ни одного очка. Это стоило нам многого. Что-то ослабляет нас в настоящее время, и противник это знает. Вдали от дома на поле будто выходит другая команда», – рассказывал вратарь «Эспаньола» Диего Лопес. Подобная история сработала и в матче с ЦСКА.

Из-за результатов на «Эспаньол» давили болельщики. На игру с ЦСКА они просто не приехали. Нет, отдельные фанаты на самой арене были, но полноценной поддержки на активном секторе «Эспаньол» лишился. Об этом писали даже те иностранцы, которые доехали до стадиона. Причину никто не знал, но подтверждал отсутствие фанатов и портал Sport24. 

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего говорил перед игрой, что «Эспаньол» при любых раскладах будет играть с ЦСКА на победу. Она была нужна всем.

«Болельщики – это наш босс. Я могу принимать только то, что они говорят с трибун, но это не повлияет на мою работу. Я верю, что смогу все изменить. Пока нет результата, но мы играем лучше. Я боец и труженик, поэтому не сдамся», – говорил Гальего еще после игры с «Вальядолидом».

Необычно, но именно в гостевых матчах «Эспаньол» показывает очень хорошую статистику. В Примере у команды две ничьи и победа над крепким «Эйбаром». У ЦСКА с домашними матчами до этой игры все было отлично. Все поражения в этом сезоне были в гостевых играх. Единственная потеря очков дома случилась в матче с «Сочи» (0:0).

Победа «Эспаньола» с такой логикой вообще не сочетается.  

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