Важные мелочи 11-го тура РПЛ. Антирекорды «Спартака», самый смешной гол сезона от «Ростова», ЦСКА 3,5 года не пропускает от «Урала»
«Динамо» пропустило самый смешной гол сезона
0:3 в Ростове-на-Дону. Снова удары, снова редкие попадания в створ (два из 13). Шунич – один из немногих, кто смог в чемпионате опередить Чистякова по выигранным верховым единоборствам (10 против восьми), но в защите он, как и вся команда, сыграл плохо.
Особенно странным вышел второй гол. Вся защита «Динамо» просто остановилась и смотрела футбол. На их глазах Шомуродов: а) открылся под навес; б) принял мяч; в) в) забил гол. А защитники просто наблюдали. Особенно убила реакция Евгеньева:
В матче «Локо» и «Зенита» было забито три мяча. Лунев поучаствовал во всех
- Отмененный гол Смолова – ошибка на выходе голкипера «Зенита»;
- Гол Крыховяка дальним ударом – Лунев как минимум не выручил;
- Отмененный гол Мака – навес в штрафную «Локомотива» сделал вратарь «Зенита», который на последних минутах пошел помогать команде отыграться.
Два негативных момента, один позитивный. При этом «Зенит» все равно проиграл, но снова возникли разговоры о не очень удачной игре Лунева в сезоне. Ошибок уже накопилось предостаточно.
ЦСКА добыл лидерство, разбив самого удобного соперника
Из последних 13 матчей против «Урала» ЦСКА выиграл 12. С разницей 30:7. Интересно, что в последних восьми играх, то есть, за последние 3,5 года ЦСКА даже не пропустил от «Урала» ни одного гола.
«Урал» все так же весело смотреть в Екатеринбурге – восемь «верховых» игр (не менее трех мячей в матче), но по пропущенным голам – перебор, их уже 23, и так много не позволяет в РПЛ забивать больше никто. Ближайший с 19 голами «Оренбург».
Хотя что вообще можно говорить про защиту клуба, которая пропускает гол от футболиста, свободного набивающего мяч головой в их штрафной.
Гостевой «Оренбург» = зрелище
Еще немного статистики – за последние 15 выездных матчей у «Оренбурга» было 13 «верховых». Шоу было даже в игре со «Спартаком», который хоть и в кризисе, но не запредельно много пропускает по сезону (меньше, чем, скажем, «Ростов» или меньше до этого тура чем «Краснодар»).
Деспотович – снова король. У капитана «Оренбурга» уже пять голов в сезоне, но классный матч провел и Зотов – по три удара, удачных обводки и заработанных фола плюс голевая передача. «Оренбург» с последнего места взлетел на десятое и подпирает как раз идущий девятым «Спартак» – всего три очка разницы.
«Спартак» продолжает вспоминать антирекорды
«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России. До этого четыре поражения подряд были в сезонах-2009 и 2010, «Спартак» проиграл три последних матча в 2009-м, а также стартовый в 2010-м. Возглавлял команду Валерий Карпин.
После 11 туров «Спартак» идет девятым, у него 14 очков. Хуже результат был последний раз только в 2003-м, тогда клуб располагался на десятой строчке с 13 очками. Было это еще при Олеге Романцеве.
«Тамбов» снова пропускает дважды за несколько минут и теряет шансы на очки
Неприятная тенденция пошла еще с первого тура.
- «Зенит» – 1:2, пропущенные голы на 46-й и 48-й минутах;
- «Локомотив» – 1:2 (31, 33);
- «Оренбург» – 2:2 (74, 78);
- ЦСКА – 0:2 (84, 90);
- «Крылья Советов» – 0:2 (73, 74).
Четыре поражения в этих матчах, в пятом – упущенная победа в Оренбурге.
Александр Григорян много заявляет о необходимости показывать характер в каждом матче, но его команда после пропущенного гола не держит удар. Даже в кубковой игре против «Томи» «Тамбов» пропустил два гола с разницей в восемь минут, а два других – в десять.
«Ахмат» не побеждает уже два месяца. Теперь он в зоне вылета
5 августа «Ахмат» выигрывал матч РПЛ последний раз – победа над «Оренбургом» 2:1. Сегодня грозненцы уступили в Сочи, следующий матч состоится 5 октября в гостях против «Уфы». Вот и два месяца без побед.
С момента игры с «Оренбургом» – три ничьи и три поражения. «Ахмат» проиграл шесть из семи последних гостевых матчей. Даже в Кубке все сложилось тяжело – лишь по пенальти прошли «СКА-Хабаровск».
Что сейчас? 15-е место, зона вылета, реже «Ахмата» забивает лишь «Рубин». Все обсуждают состоявшуюся отставку Кононова и возможную – Хохлова, но не отправится ли вслед за ними еще и Рашид Рахимов?
Кстати, в ворота «Ахмата» сегодня забили вот такую красоту. Кристиан Нобоа, мы скучали.