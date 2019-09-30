Важные мелочи 11-го тура РПЛ. Антирекорды «Спартака», самый смешной гол сезона от «Ростова», ЦСКА 3,5 года не пропускает от «Урала»

Гостевой «Оренбург» = зрелище

Еще немного статистики – за последние 15 выездных матчей у «Оренбурга» было 13 «верховых». Шоу было даже в игре со «Спартаком», который хоть и в кризисе, но не запредельно много пропускает по сезону (меньше, чем, скажем, «Ростов» или меньше до этого тура чем «Краснодар»).

Деспотович – снова король. У капитана «Оренбурга» уже пять голов в сезоне, но классный матч провел и Зотов – по три удара, удачных обводки и заработанных фола плюс голевая передача. «Оренбург» с последнего места взлетел на десятое и подпирает как раз идущий девятым «Спартак» – всего три очка разницы.

«Спартак» продолжает вспоминать антирекорды

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате России. До этого четыре поражения подряд были в сезонах-2009 и 2010, «Спартак» проиграл три последних матча в 2009-м, а также стартовый в 2010-м. Возглавлял команду Валерий Карпин.

После 11 туров «Спартак» идет девятым, у него 14 очков. Хуже результат был последний раз только в 2003-м, тогда клуб располагался на десятой строчке с 13 очками. Было это еще при Олеге Романцеве.