Новая сборная России. Новичок из «Ростова», шесть игроков «Зенита», нет Миранчуков

Жемалетдинов по большей части ярко проявил себя в первых турах. Заработал пенальти в игре с «Рубином», отдал голевой пас в Самаре на решающий гол, сам забил «Уралу» и ассистировал, также отдал голевую передачу на победный мяч с «Динамо». Рифат в неплохой форме и вообще никому не отдает место в составе одного из сильнейших клубов РПЛ.

Притом Чистяков и Жемалетдинов пока еще не играли за сборную России. Из нынешнего созыва также нет матчей за сборную у Беляева, Караваева, Бакаева и Комличенко.

А кого тут не хватает?

Очень коротко о том, кто тоже мог бы получить вызов.

Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Магомед-Шапи Сулейманов и Федор Чалов – по ним сразу все понятно, они помогают молодежной сборной России. Вызваны на игры с Польшей и Эстонией.

Александр Соболев – восемь голов в 11 матчах РПЛ. Но пока форварда «Крыльев Советов» в команду не звали.