Новая сборная России. Новичок из «Ростова», шесть игроков «Зенита», нет Миранчуков
Сколько изменений?
В прошлый раз Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов, сейчас – 25. Вызов не получили Антон Миранчук (проблемы со здоровьем, как и у брата), Александр Ерохин, Руслан Камболов и Роман Нойштедтер.
Остальные 22 футболиста поедут в сборную. К ним присоединятся и три новичка – центральный защитник Дмитрий Чистяков из «Ростова», а также полузащитник Далер Кузяев («Зенит») и форвард Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Откуда больше игроков вызвано?
Больше трети нынешнего состава – игроки «Зенита» и «Локомотива».
Базовый клуб сборной России сейчас – «Зенит». Из санкт-петербургского клуба вызвано шесть футболистов. «Локомотив» представлен четырьмя. «Спартак» делегировал трех игроков.
По два у «Ростова», ЦСКА и «Сочи», по одному игроку в сборную отправили «Краснодар», «Ахмат» и «Арсенал». Еще три футболиста – легионеры из «Валенсии», «Монако» и «Млады-Болеслав».
Как выглядит полный список?
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
Кто такой Чистяков? А зачем вызван Жемалетдинов?
Дмитрий Чистяков – открытие сезона из «Ростова». Это 25-летний центральный защитник, который в прошлом сезоне помог «Тамбову» выйти в РПЛ, а теперь неизменно играет в составе одного из лидеров лиги. Главная особенность – верховые единоборства, при росте 185 см Чистяков – абсолютный лидер РПЛ по выигранным верховым дуэлям. В среднем – аж по десять за матч. Рекорд был в матче с «Уралом» – 17 верховых.
Были и неудачные матчи, например, вина Чистякова есть в обоих пропущенных голах от «Тамбова», он не помешал забить Маркову за «Рубин», проиграл борьбу Панюкову в игре с «Уралом». Но в целом впечатление очень позитивное. Интересно было бы посмотреть на него в сборной.
Жемалетдинов по большей части ярко проявил себя в первых турах. Заработал пенальти в игре с «Рубином», отдал голевой пас в Самаре на решающий гол, сам забил «Уралу» и ассистировал, также отдал голевую передачу на победный мяч с «Динамо». Рифат в неплохой форме и вообще никому не отдает место в составе одного из сильнейших клубов РПЛ.
Притом Чистяков и Жемалетдинов пока еще не играли за сборную России. Из нынешнего созыва также нет матчей за сборную у Беляева, Караваева, Бакаева и Комличенко.
А кого тут не хватает?
Очень коротко о том, кто тоже мог бы получить вызов.
Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Магомед-Шапи Сулейманов и Федор Чалов – по ним сразу все понятно, они помогают молодежной сборной России. Вызваны на игры с Польшей и Эстонией.
Александр Соболев – восемь голов в 11 матчах РПЛ. Но пока форварда «Крыльев Советов» в команду не звали.
Владислав Игнатьев проводит неплохой сезон в «Локомотиве», но Черчесовым вызывается редко. За три последних года сыграл всего по одному матчу. Из яркого в этом сезоне: забил решающий гол «Тамбову», оформил ассист в игре с «Уралом», отметился шестью выигранными отборами с «Динамо».
Менее очевидные варианты:
Евгений Чернов из «Ростова», у него три голевые передачи, все помнят, как он выручил команду на линии ворот в игре с «Локо». Но позиционных провалов у левого защитника до сих пор много.
Максим Осипенко из «Тамбова» – так же, как и Чистяков, дебютировал в РПЛ (у них даже возраст одинаковый), еще и гол забил, но допускает много ошибок для центрального защитника.
Даниил Фомин – 22-летний центральный полузащитник «Уфы», на его счету три мяча, очень хорош в отборах и перехватах (например, в последней игре с «Рубином» 3+5), команда сейчас идет в шестерке сильнейших. Но в целом недобора у Черчесова на эту позицию в сборной нет.
Егор Сорокин – центрального защитника «Рубина» Черчесов уже вызывал не раз, но для него, как и для всей команды, это не самый удачный сезон. Самый ужас был в матче с «Сочи», где к Сорокину есть претензии по всем трем пропущенным голам. В общем, пока на сборную футболист не наиграл.
Когда и где готовимся и играем?
- 6 октября (воскресенье) – начнется подготовка в Новогорске.
- 10 октября (четверг) – домашний матч против Шотландии в «Лужниках», начало – 21:45 МСК.
- 13 октября (воскресенье) – гостевой матч против Кипра, начало – 19:00 МСК.